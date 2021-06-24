Kilo verememenizin altında bu hastalık yatıyor olabilir

Tiroid iltihabının bir çeşidi olan Hashimoto Hastalığı sıklıkla bayanlarda görülmektedir. Kilo vermeye mani olan bu hastalık her yaş kümesinde görülebilir. Şahıstan bireye farklı belirtiler gösteren Hashimoto Hastalığı hakkında Avrasya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdulkerim Özakay, hastalıkla ilgili merak edilenleri açıkladı.

Hashimoto hastalığı nasıl ortaya çıkıyor?

Hashimoto tipi tiroit bezi iltihabı yahut tıptaki ismiyle ‘’Hashimoto tiroiditi’, bedenimizi mikroplardan korumak için çalışan bağışıklık sisteminin, tiroit hücrelerine saldırması sonucu ortaya çıkan bir otoimmün hastalıktır. Tiroit bezi yetmezliğinin en değerli nedenlerinden biri Hashimoto tipi tiroit bezi iltihabıdır. Bedenimiz tiroit bezini yok etmek için çok ölçüde anti-TPO antikoru ve anti-tiroglobulin antikoru üretir. Bu antikorlar tiroit bezine saldırarak tiroit hücrelerini harap ederler ve tiroit bezinin hormon üretmesi engellenir. İltihap sonucu tiroit hücreleri tahrip olarak azalınca bez küçülür ve hormon yapacak hücre kalmaz. Sonunda bireyde tiroit hormon yetmezliği ortaya çıkar.

Vücudunuzun gösterdiği belirtileri dikkate alın

Sıklıkla kilo alma ve verememe,

Kolay üşüme,

Cilt kuruluğu ve şişkinliği,

Seste kalınlaşma,

Yorgunluk,

Kabızlık,

Sistemsiz adet devirleri,

Göğüsten süt gelme,

Cinsel isteksizlik,

Gün içinde uyuklama,

Depresyon,

Unutkanlık.

Bayanlar risk kümesi altında

Hashimoto hastalığının temel nedeni bağışıklık sisteminin yanlış bir algılama ile kendi dokularını yabancı olarak tanımlaması ve o dokulara (tiroit) karşı hücum yapmaya çalışmasıdır. Amaç alınan organ tiroit olduğunda en sık karşımıza çıkan “Hashimoto tiroidi” olmaktadır. Başlangıçta tiroit hormon fazlalığı daha sonra tahrip olan dokuların giderek artması ile tiroit hormon yetmezliği oluşur. Hashimoto, bilhassa bayanlarda daha sık görülmektedir. Östrojen ve genetik yatkınlık risk faktörleri ortasındadır. Genç-orta yaş kümesinde daha sık görülmekle birlikte her yaşta ortaya çıkabilir.

Tip 1 diyabetli hastalarda,

Otoimmün hastalığı olanlarda,

Hamile ve gebelik planlayan bayanlarda,

Tekrarlayan düşük ve meyyit doğum kıssası olanlarda,

Ailesinde hashimoto tiroiti olanlarda,

Kansızlığı olan şahıslarda,

Kabızlığı olan bireylerde hashimoto araştırılmalıdır.

Hastalığın kesin bir tedavisi bulunmuyor…

Hashimoto tipi tiroit iltihabını yok edecek bir tedavi prosedürü yahut hastalığı büsbütün ortadan kaldıracak bir tedavi yolu yoktur. Tedavi yalnızca tiroit hormon fazlalığı ya da tiroit hormon azlığını önlemek için yapılır.

Hastalığın birinci başlarında hipertiroidi ya da halk ortasında tiroit zehirlenmesi diye bilinen tiroit bezi büyümesi oluşur. Hastada kilo kaybı, kalp çarpıntısı, ishal, sık idrara çıkma, uykusuzluk, huzursuzluk ve titremeye neden olan hipertiroidi krizleri başladığında bu şikayetleri gidermek için ilaç tedavisi uygulanır.

İlerlemiş hashimoto hastasında tiroit hormonu yetmezliği başlar ve şişmanlama, uykuya meyilli olma, yorgunluk, konsantrasyon eksikliği, unutkanlık, üşüme üzere şikayetler; gidermek için ilaç tedavisi verilir. Bu ilaç tedavisinde dışarıdan tiroit hormonu desteği yapılır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı