DEVA Partisi Genel Lideri Ali Babacan İzmir’de vatandaşın kederini paylaştı. Ülkede geleceğini göremediği için oğlunun yurt dışına gitmek istediğinden yakınan bir anne hükümete veryansın etti. Esnafın lisanında ise pandemi ile büyüyen ekonomik kriz ve dayanaklardan faydalanamamak vardı.

‘Çocuklarımız Türkiye’de yaşamak istemiyor’

Sesimizi duyurun diyen bir vatandaş her ay artırımlı fatura ödemekten isyan ederek;‘1,5 yıldır kimse halkı görmüyor. Nedir bu çektiğimiz, faturalarımı her ay artırımlı ödüyorum. 1,5 yıldır benim emeklilik param ödenmiyor. Kim ödeyecek bunu? Kime isyan edeceğiz? Kimin hakkı var bunları bize yaşatmaya? Çocuklarımız bile Türkiye’de yaşamak istemiyor gitmek istiyorlar. Gençlerin bile ümitleri kalmamış. Bu sıkıntılar ne vakit çözülecek? Ben 1,5 yıldır işsiz olduğum halde faturalarımı ödüyorsam devlet gelip benim faturalarımı ödeyecek. Nerede devlet?’’ dedi.

‘Desteklerin hepsini yandaşlara verdiler’

Bir kebap ustası şunları söyledi: ‘’Sözde maddi takviye veriyorlar. Maddi takviye istiyorum müracaat yapıyorum vermiyor. İşletme sahiplerine 500 TL takviye veriyorlar. Kiramız 20.000 TL. 500 TL ile ne yapacağız? Dayanakları daima yandaşlara verdiler. Medyaya çıkıp çalışanlara yardım ettik diyorlar. Ben SGK’lı çalışanım, hiç dayanak alamadım. 20 gün konutta boş kaldım. Bundan 15 yıl evvel çalışırdım, mesken almaya çalışırdım. Çok şükür o vakitler almışım, zira artık meskenim var lakin tekrar de geçinemiyorum’’ dedi.

‘İlk seçimde sizi bekliyoruz’

Babacan’ın İzmir esnaf ziyareti sırasında halini sorduğu bir öteki esnaf ise işlerinin makûs olduğunu belirterek; “İşlerimiz makûs. Devlet dayanak veriyor lakin 1500 TL. Benim yalnızca konutumun kirası 1500 TL. Faturalarımız ve yemeklerimiz ne olacak? Allah bizim yardımcımız olsun. Bu dönemin artık değişmesi lazım. Birinci seçimde sizi bekliyoruz’’ dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı