KİMPUR’dan Düzce’ye 65 bin ton kapasiteli dev yatırım

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi şirketi içinde yer alan Kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİMPUR), Düzce’de yeni bir üretim tesisi kurmak için projelendirmesini tamamladı ve PEKİNTAŞ A.Ş. ile anlaştı. İnşaatın projelendirilmesinde ünlü mimar Nevzat Sayın ile çalışıldı.

Kimpur Yönetim Kurulu Başkanı Leon Mizrahi, Kimpur CEO’su Cavidan Karaca, Pekintaş CEO’su Özhan Olcay ve Düzce Projesi Mimarı Nevzat Sayın, Kimpur sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm odaklı Düzce yatırımının anlaşmasını kutlamak için biraya geldi. Toplam yatırım maliyeti 15 milyon doları aşacak olan Düzce yatırımının, bina inşaatı ve GES santrali için anlaşılan Pekintaş A.Ş. grubu ile KDV dahil yaklaşık 9 milyon dolarlık bir anlaşma gerçekleştirildi.

Yıllık kapasitesi toplam 65 bin ton olacak Düzce Gümüşova OSB’deki yatırımın; 50 bin tonluk mevcut ürün grubu olan poliüretan sistemleri, 5 bin tonluk yeşil ürün gamı kapsamında PET artıklarından sentezlenerek üretilen geri dönüşüm tesisi ve polyester poliolü ile 10 bin tonluk ek ‘eva granül hammadde’ üretim kapasitesine 2022-2024 döneminde ulaşması hedefleniyor.

Sürdürülebilirlik odaklı yatırım

Üretimini yaptığı poliüretan sistemler; ayakkabı, otomotiv, mobilya, ısıtma-soğutma ve yalıtım-inşaat gibi farklı sektörlerde kullanılan Kimpur, yaptığı yatırımlarla sürdürülebilir bir dünya için önemli adımlar atıyor. Bu adımlar kapsamında Kimpur, Düzce’deki üretim tesisinde yenilenebilir ve temiz enerji kaynağı olan güneş enerjisinden üretimde yararlanmak ve çevre dostu çözümler üretmek amacıyla, Güneş Enerjisi Santrali kurulumu için Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri ile el sıkıştı. Kimpur GES yatırımıyla, üretimde enerji maliyetlerini azaltarak ihracat ve iç pazarlarda rekabetçi yapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında Düzce’deki yeni üretim tesisinde geri dönüşüme odaklanan Kimpur, bu yatırımla toplam elektrik tüketiminin yaklaşık 55’inin karşılamasının yanı sıra yılda yaklaşık 679 ton karbondioksit salınımını azaltmayı hedefliyor.

“Üretim kapasitemizi artırıyoruz”

Kimpur Yönetim Kurulu Başkanı Leon Mizrahi, Düzce’de 65 bin ton kapasiteli yeni yatırımla, üretim kapasitelerini ciddi oranda artırdıklarını belirterek şunları söyledi: “Ülkemizin geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlara devam ediyoruz. Küresel sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve temiz enerji kullanımı ile uyumlu biçimde sektörümüzdeki dönüşüme öncülük ederken, üretim kapasitemizi önemli ölçüde yükselttiğimiz yeni yatırımımızla ölçeğimizi büyüterek her yönden ihracat ve rekabet gücümüzü artırıyoruz.”

Kimpur CEO’su Cavidan Karaca ise “Poliüretan sektöründeki en büyük ihracatçı şirket olarak sürdürülebilirlik stratejileri ile yatırımlarımızı güçlendirerek yurtdışı pazarlardaki payımızı büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı