Kimse bizim vatanseverliğimizi sorgulayamaz

UYGUN Parti Şanlıurfa vilayet lideri Mehmet Fedai Çakmaklı, Millet İttifakının dört partiden oluştuğunu belirterek, “HDP kendi başına adayını çıkarttı. Yani millet ittifakı içerisinde yer almadı. Mahallî seçimlerde ise HDP kimi bölgelerde aday çıkarmadı. Biz zorla aday çıkarın diyemeyiz ki. Bu bizim cürmümüz değil ki. Bizi neden HDP ile yan yana koydular ben bunu anlamış değilim.Oysaki lokal seçimde bile Apo’nun mektubunu TRT’de okuttular. Kırmızı bülten ile aranan Osman Öcalan’ı TRT’ye çıkarttılar” dedi.

BİZİ NEDEN HDP İLE YANYANA KOYDUKLARINI ANLAMIYORUM

YETERLİ Parti Şanlıurfa vilayet lideri Mehmet Fedai Çakmaklı, GÜZEL Parti’ nin HDP ile birlikteymiş gösterilerek bizi farklı taraflara çekmeye çalışıyorlar dedi. Lider Çakmalı, “HDP Şanlıurfa vilayet liderinin ismi ne vallahi bilmiyorum. “Vallahi” Allah’ın kelamıdır. İsmidir. İsmini dahi bilmiyorum vilayet liderinin. Görmemişim. HDP binası nerededir bilmiyorum. Biz 2018’de Cumhur İttifakı, MHP, BBP, AKP, Millet ittifakı Saadet, Demokrat, DÜZGÜN Parti, CHP. HDP kendi başına adayını çıkarttı. Yani millet ittifakı içerisinde yer almadı. Mahallî seçimlerde ise HDP birtakım bölgelerde aday çıkarmadı. Biz zorla aday çıkarın diyemeyiz ki. Bu bizim kabahatimiz değil ki. Bizi neden HDP ile yan yana koydular ben bunu anlamış değilim. İşte millet ittifakı, zillet ittifakı vs. bu türlü nahoş bir lisanla bizi farklı tarafa çekmeye çalışıyorlar” dedi.

“APO’NUN MEKTUBUNU TRT’DE OKUTAN BİZ DEĞİLİZ”

AKP’nin lokal seçimlerde Apo’nun mektubunu TRT ekranlarında okuttuklarını söyleyen lider Çakmalı, “Oysaki mahallî seçimde bile Apo’nun mektubunu TRT’de okuttular. Kırmızı bülten ile aranan Osman Öcalan’ı TRT’ye çıkarttılar. Ben bunları söylerken kendimi sıkıntı tutuyorum. O kadar öfkeliyim. Birde yok ÂLÂ Parti, yok CHP, yok millet ittifakı, yok zillet ittifakı, HDP ile birlikteler. Kardeşim kırmızı halıyı biz sermedik. Ya Habur’da biliyorsunuz mahkeme kuruldu. Peşmergeler ve teröristler, Türk bayrağı var, Atatürk posteri var diye “biz oraya çıkmayız” dediler diye Türk bayrağını indirdiler onlar. Tahlil süreciyle bir arada kan kaybı. HDP milletvekili bana rıca ettiniz, kaç sefer sizin mektuplarınızı İmralıya götürdüm diyor. Diyarbakır’da Apo’nun mektubunu okuttular. Biz bunları unutmadık” halinde konuştu.

“Bugün HDP AKP ile ittifak olalım dese vallahi AKP dört elle sarılacak” diyen lider Çakmalı kelamlarını şu biçimde sürdürdü:

“Biz dedik ki bir televizyon programında HDP kendi adayı ile gitsin. Artık biz HDP ile rastgele bir biçimde ittifak ortağı değiliz. Fakat 6 milyon HDP ye oy veren seçmen kardeşlerimizin oyuna talibiz. Biz burada netiz. Yani biz AKP bu türlü söyledi diye AKP’ li ya da cumhur ittifakından bir tanesi, milletvekili, yetkili birisi yahut oy veren birisi “sen teröristsin” dediği vakit ben terörist olmuyorum. Kusura bakma . Benim imanımı da, vatanseverliğimi de kimse sorgulayamaz. AKP’li̇si, cumhurbaskani da sorgulayamaz. Hi̇ç ki̇mse sorgulayamaz. Bu bi̇zi̇m kırmızı çi̇zgimizdir. Bugün HDP AKP ile ittifak olalım dese vallahi AKP dört elle sarılacak.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı