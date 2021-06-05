Kingston Technology, yeni oyun markasını piyasaya sunuyor

Bellek eserleri ve teknoloji tahlillerinde dünya başkanı Kingston Technology Company, Inc., teknoloji tutkunları için yeni yüksek performanslı oyun markası Kingston FURY’i duyurdu. Yeni eserini HyperX bellek eserlerinin inanılmaz başarısı üzerine inşa eden Kingston; DRAM, Flash ve SSD oyun serisini Kingston FURY olarak yine markalaştırdı ve yeni kuşak performans eserleri oluşturmak için ana faaliyet alanındaki kaynaklara ve bilgi birikimine yatırım yaptı.

Kingston FURY, otuz yıllık Kingston mühendislik deneyiminin yanı sıra test, üretim ve müşteri hizmetleri uzmanlığı ile desteklenerek dünyanın en büyük bağımsız bellek üreticisinin önde gelen yüksek performanslı oyun belleği tahlillerinin evrimini sürdürüyor. Şirketin DRAM sanayisindeki liderliği; Kingston FURY’i piyasada önde gelen yüksek performanslı oyun belleği tahlili haline getirme tutkusu, taahhüdü ve kaynaklarına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

HyperX bellek serisinin 2002’den bu yana elde ettiği çok sayıdaki sürat aşırtma rekoru ve muvaffakiyetin gerisinde yer alan Kingston’ın mühendislik uzmanlığı yüksek performanslı DRAM ve flash tahlillerinin yeni çağına imza atmayı sürdürüyor. Bu başarılı görüntünün ardında her vakit Kingston mühendisleri, Kingston üreticileri, Kingston denetim uzmanları ve dünya genelinde bilinen Kingston müşteri hizmetleri yer alıyor.

Kingston Pazarlama Yöneticisi Craig Tilmont: ”PC meraklıları ve oyuncular için en yüksek performanslı bellek modüllerini temsil eden yeni Kingston FURY markasını piyasaya sürmekten gurur duyuyoruz. Kingston’un kaliteli DRAM ve flash tahlilleri üreticisi olarak temel gücü ve global liderliği; markaya zenginliğin yanında coşku da getiriyor ve hem performans hem de güvenilirliğe olan bağlılığımızı sıkı bir formda gösteriyor” dedi.

Kingston çok yakında Kingston FURY DDR4 ve DDR3 eserlerinin özelliklerinin de tamamını açıklayacak. Yılın son çeyreğinde ise şu anda anakart satıcıları ile uyumluluk ve yeterlilik testleri devam eden ve büyük bir merakla beklenen DDR5 bellek modüllerini piyasaya sürecek.

Kingston FURY aşağıdaki eser kategorilerinden oluşacak:

Kingston Fury Renegade: İnanılmaz performans için yüksek performanslı suratlar ve düşük gecikmeler. 5333 MHz’e kadar DDR4 frekansları ile birinci sınıf performans başkanı (RGB yahut RGB olmayan).

Kingston FURY Beast: Kingston’un tanınan oyun belleği, 3733 MHz’e kadar suratlarla harika, yüksek performanslı, uygun maliyetli bir yükseltmedir (DDR3 ve DDR4 RGB`li ve RGB’siz).

Kingston FURY Impact: 3200mhz’e kadar süratlerde dizüstü bilgisayarlar, NUC’ler ve başka tüm küçük form faktörlü bilgisayarlar (DDR3 ve DDR4) için güçlü SO-DIMM performans artışı.

Bu isim, halihazırda tanınan olan FURY bellek eser kategorisinden (2014 yılında kuruldu) yararlanıyor ve PC meraklıları ve oyuncular için pazarda yüksek performanslı ve ultra emniyetli DRAM sunma geleneğini genişleterek meşaleyi taşıma hakkını kazanıyor. Oyun konusunda kararlı olan Kingston yakında Kingston FURY grubuna katılan çok sayıda e-spor kadrosunun global duyurularını da yapacak.



Hibya Haber Ajansı