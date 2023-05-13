Kınık Toptancı Hali Projesi’nde çalışmalar sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kaş’ın Kınık Mahallesi’nde 320 bin metrekare alan üzerinde yapımı devam eden Toptancı Hal Kompleksi inşaatı hızla devam ediyor.

ANTALYA (İGFA) – Yaş sebze meyve üretiminin merkezi konumundaki Antalya’ya modern hal kompleksleri kazandırmaya devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kaş Kınık Toptancı Hali Projesi hızla ilerliyor. Kaş’ın Kınık, Ova ve Yeşilköy hallerini tek çatı altında toplayacak olan Kınık Toptancı Hali 320 bin metrekare alan üzerinde inşa ediliyor.

İnşaat Çalışmaları Hızla Sürüyor

10 bloktan ve 120 adet dükkandan oluşan komisyoncu bloklarında kaba inşaat, duvar sıva ve boyası, PVC doğrama, cam, çatı yalıtımları tamamlanmış olup çatı kaplama işlemleri %95 seviyesine gelinmiştir. Tüccar bloklarından 80 adet dükkanın bulunduğu B2 blokta kaba inşaata dair kalıp, demir ve beton imalatları hızla devam etmekte olup ,%70 seviyesine ulaşmıştır. Yine tüccar bloklarından 40 adet dükkanın bulunmuş olduğu B3 blokta da temel imalatlarına başlanmış ve süratle devam etmektedir.

Modern Hal Projesi

Batı Akdeniz’in en modern hal projesinin tamamlanmasıyla Kınık, Ova ve Yeşilköy toptancı hallerinin buraya taşınması planlanıyor. Üretici ve komisyoncuların her türlü ihtiyacının düşünüldüğü projede, 120 adet komisyoncu dükkanı, 136 adet tüccar ardiyesi ve 72 adet çeşitli sektörlere hizmet edecek ticari dükkan bulunuyor. Proje kapsamında yönetim ofislerinin ve toplantı odalarının bulunduğu idari bina yer alıyor. Hal kompleksi içerisinde 1200 kişilik cami ve şadırvan, 20 bin metreküp kapasiteli soğuk hava deposu, 54 bin metrekare büyüklüğünde komisyoncu meydanı da olacak. Sosyal donatı alanları kapsamında ise halı saha, soyunma odaları ve duş üniteleri de bulunuyor.

Kaynak : İGFA