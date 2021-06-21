Kiralanan Her Araç Bir Fidan Oluyor

‘Araç Kiralamanın Yeni Yolu’ sloganıyla hizmet veren miniyol.com, gelecek kuşaklara daha yeterli bir dünya bırakmak ismine değerli bir kampanyaya imza atıyor. Firma, ‘Her Araç Bir Ağaç’ ismiyle başlattığı kampanya kapsamında, 15 Haziran – 30 Eylül 2021 tarihleri ortasında sistem üzerinden gerçekleştirilecek kiralama sürecinin akabinde isminize 1 fidan dikerek, karbon ayak izinin ve salınımın azaltılmasını amaçlıyor.

Artan nüfus, endüstrileşme, kentleşme, tüketim ve üretim dengesizliği üzere birçok etken giderek daha önemli boyutlara ulaşan etraf kirliliğine yol açıyor. Bu kirliliğin en değerli aktörü olan insanın, atmosfere yayılmasına neden olduğu karbon ölçüsünü anlatmak üzere ise ‘Karbon ayak izi’ kavramı kullanılıyor. Son yıllarda ise her bireyin tabiata salmış olduğu karbon giderek artıyor. O denli ki günümüzde kişi başına düşen karbon ayak izi ortalaması 4 tondur. Gerek ferdî gerekse kurumsal seviyede bu duruma tahlil olarak çeşitli çalışmalar yapılıyor. Son olarak online kanallar üzerinden araç kiralama hizmeti veren miniyol.com, ‘Her Araç Bir Ağaç’ kapmpanyasını hayata geçirerek, kiralanan her araç için bireylerin ismine fidan dikimi gerçekleştirecek.

Tabiata Sağlıklı ve Kalıcı Bir Armağan Vermek İstiyoruz

Bir ağacın 40 kişinin oksijen muhtaçlığını karşıladığını ve yılda 12 kg karbondioksit emilimi sağladığını belirten Miniyol.com Kurucu Ortağı Yaşar Çelik, “İnsanoğlunun varlığı, içinde bulunduğu etrafa bağımlıdır. Bu nedenle geçmişimiz ve geleceğimiz ismine değerli bir köprü olan tabiata sahip çıkmak da bizim sorumluluğumuz. Biz de bu gayeyle sürdürülebilir etraf ve toplum hassasiyeti ile uygulamaya koyduğumuz bu kampanya ile karbon ayak izi ve salınımını azaltmayı hedefliyoruz. Hem de her kullanıcı ismine tabiata kalıcı ve sağlıklı bir ikram vermek istiyoruz” tabirlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı