Kiralar Uçunca Ev Sahipleri Kiracılarını Çıkarmaya Başladı

Kiralık mesken bulmak zorlaşınca bu durumu fırsat bilen mesken sahipleri eski kiracılarını çıkarıp yerine tıpkı meskeni iki katı fiyatına kiralamaya başladı.

Son devirde İstanbul başta olmak üzere birçok büyükşehirde kiralık mesken bulmak zorlaştı. Hatta Şişli, Kadıköy, Bakırköy, Üsküdar üzere birtakım bölgelerde mesken arayan vatandaşlar, emlakçılara ismini yazdırıp haftalarca sıra gelmesini bekliyor. Bu durumu fırsat bilen birtakım konut sahipleri ise eski kiracılarını çıkarıp yerine birebir meskeni iki katı fiyatına kiralamaya başladı.

Haftalarca sıra bekliyorlar

Kiralarda yaşanan artış hakkında bilgi veren Tüm Teşebbüsçü Emlak Müşavirleri Derneği Lideri Hakan Akdoğan, “Pandemi periyodu inşaat kesimini de derinden etkiledi. Olağanda yapılması gereken konut sayısının fakat yarısı yapılabildi. Ayrıyeten faizlerin yükselmesi hem konut arzını hem de konut satışlarını geriletti. Bunların yanı sıra normalleşmeyle evlilik döneminin açılması, taşınmaların başlaması, kentsel dönüşümdeki hareketlilik kiralık fiyatlarını artırmaya devam ediyor. Örneğin İstanbul’da 1500 TL olan bir daire yeni kiracılara 2500 TL’lere kadar fiyatlara kiralanabiliyor. O denli ki Şişli, Kadıköy, Bakırköy, Üsküdar üzere kimi ilçelerde kiracı olmak için vatandaşlar, emlakçılara isim yazdırıp haftalarca sıra bekliyorlar” dedi.

Tahliye hakları yok

Gayrimenkulde yaşanan bu durumu fırsat bilen kimi konut sahipleri eski kiracılarını çıkarıp yerine tıpkı konutu iki katı fiyatına kiralamaya başladı. Lakin mesken sahiplerinin kiracıların yükümlülüklerini yerine getirdiği surece kiracılarını çıkaramayacaklarını tabir eden Akdoğan “Taşınmaz satışında bile mevcut kira kontratı devam eder. Yeni kural istenemez. Yeni kontrat gerekmez. Mevcut kiracılarda ise kira kontratı bir yıllık bile olsa kira kontratı otomatik olarak uzar. Haklı bir neden olmadıkça örneğin kira bedelleri o bölgede yükseldi diyerek kiracının tahliyesi talep edilemez” diye konuştu.

Kiralar daha da artacak

Kira artışlarının devam edeceğini ve bu duruma hazırlıklı olunması gerektiğini de tabir eden TÜGEM Lideri “Bu kira artışlarının 3. çeyrekte üniversiteler açıldığı vakit daha da artacağını düşünüyoruz. Bu periyotta yatırımcılara tavsiyemiz mesken alarak kiraya vermelerine yönelik” dedi.

‘Emlakçılar etik davranmalı’

Kimi emlak işletmeleri ise mal sahiplerini arayarak fiyatların arttığını ve yeni kiracılar ile daha yüksek kiralar vadediyor. Bu durumun etik olmadığına dikkat çeken Hakan Akdoğan şunları söyledi: “Yetki evraklı emlak işletmeleri hizmet verdiği bireyleri yasa dışı olan ve etik olmayan uygulamalara teşvik edemez. Haksız ve hukuka muhalif davranış ve ticari uygulamalarda bulunamaz. Şayet bu mevzuda kiracılar rastgele bir tespitte bulunurlar ise çabucak Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden bu işletmeleri şikâyet edebilirler.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı