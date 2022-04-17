Kirazve Beydağlı çocuklar Nasreddin Hoca’da

Başkan Selvitopu, çocukların keyifli anlarına eşlik etti.

Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Bilim Kültür Merkezi, çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgisini görmeye devam ediyor. Son olarak merkezi, CHP İzmir İl Kadın Kolları’nın sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kiraz ve Beydağ’dan çocuklar ziyaret etti. Aileleriyle birlikte keyifli saatler geçiren çocuklara, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da eşlik etti.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar’la il ve ilçe yöneticilerinin de yer aldığı ziyarette çocuklar, Nasreddin Hoca Çocuk Bilim Kültür Merkezi’ndeki Uzay ve Havacılık Sergisi’ni ziyaret etti, deney istasyonlarında bilimsel etkinliklere katılma olanağı buldu. Farklı atölye çalışmalarında yer alan çocuklar Nasreddin Hoca Sahnesi’nde de yaratıcı drama etkinliğine katıldılar. Başkan Selvitopu, aileler, İl Kadın Kolları Başkanı Uçar ve yöneticiler, yaratıcı drama etkinliğinde çocukların bu keyifli anlarına eşlik ettiler. Daha sonra hep birlikte günün anısına toplu fotoğraf çektirildi.

Başkan Selvitopu, merkezin açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gördüğünü vurgulayarak, “Özellikle okulların açık olduğu dönemde öğrenciler toplu gezilerle burayı ziyaret ediyor. Sadece Karabağlar değil diğer ilçelerdeki okullarımızdan hatta Ege’den yoğun ilgi var. Nasreddin Hoca Çocuk Bilim Kültür Merkezi’ndeki sergi ve deney istasyonlarını sürekli güncelleyeceğiz. Böylece merkezimiz her zaman ilgi çekecek. Burası çocukların bilimle, kültürle buluştuğu bir yer olmayı her zaman sürdürecek” dedi.

Eğlenirken öğrendiler

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Uçar da, yaşamlarında hiç İzmir’e gelmemiş, denizi bile görmemiş çocuklarla ailelerini kentte ağırladıklarını belirterek, “Bir gün boyunca vapura binme, İzmir’i görme olanağı buldular. Nasreddin Hoca’da da hep birlikte çok eğitici, öğretici, keyifli bir zaman dilimi geçirdik. Böyle bir merkezi kentimize kazandırdığı ve konukseverliği için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Randevu sistemiyle çalışan Nasreddin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi’ni ziyaret etmek kişi ya da gruplar, “https://nasreddinhocackbm.karabaglar.bel.tr/tr” internet ve “[email protected]ğlar.bel.tr” mail adresine başvurabiliyor. Merkezde Uzay ve Havacılık Sergisi’nin yanı sıra onlarca deney istasyonu bulunuyor. Robotik kodlama atölyesi, kütüphane, Nasreddin Hoca Sahnesi ve kafeterya da yer alıyor.