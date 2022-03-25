Kırcalı Yapı 23 Personel Alacak

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Kalburt bölgesinde üretimini sürdüren Kırcalı Yapı Malzemeleri firmasının 23 erkek personel alımı yapacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, Kırcalı Yapı Malzemeleri firması için 23 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

KIRCALI YAPI MALZEMELERİ 23 PERSONEL ALACAK

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Kalburt bölgesinde üretimini sürdüren Kırcalı Yapı Malzemeleri firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan Kırcalı Yapı Malzemeleri firması; üretim bölümü için makine operatörü, meydancı ve soğuk demirci olarak 10 kişi, elektrik mekanik bakım için elektrik bakımcı, mekanik bakımcı, kaynakçı ve tornacı 5 kişi, nakliye-sevkiyat bölümü için kamyon ve tır şoförü ile forklift6 şoförü 5 kişi, teknik personel olarka da formen, makine, mekatronik teknikeri veya mühendisi 3 personel alımı yapacağını duyurdu. Tüm adaylar için tercihen meslek lisesi mezunu, 18-45 yaş arası erkek, vardiyalı çalışabilecek ve askerlikle ilişiği bulunmayan genel niteliklerde personel alımı yapılacak. Başvurular 29 Mart Salı günü 14.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı