Kırmızı et tüketimi yaz aylarında da güvenli

Türkiye’nin AB normlarındaki birinci et üretim tesisine sahip olan Bonfilet, otomasyona dayalı kapsamlı üretim modeliyle inançlı kırmızı eti tüketicisiyle buluşturuyor. Üretim süreçlerinin tamamı, alanında uzman veteriner tabipler ve besin mühendisleri tarafından daima kontrol altında tutulan Bonfilet eserleri, üretim basamağından raflarda yerini alana kadar geçen müddette tüm ayrıntılarıyla dikkatlice ele alınıyor. Yaz aylarında kırmızı et tüketiminde bilhassa hassas olunması gerektiğini belirten Bonfilet’in COO’su ve Besin Mühendisi Kemal Bozkuş “Türkiye’nin AB normlarındaki birinci et üretim tesisi olan Bonfilet Et Üretim Tesisleri’nde; Spiral Freezer, MAP, Vakum ve SkinPack üzere dünyada trend olan son ambalajlama teknoloji sistemlerini kullanıyoruz. Ürünlerimizin hammadde evresinden paketlenmesine, ambalajlanıp soğuk zincirin korunduğu lojistik sevkiyatına kadar tüm basamaklarında teknolojiden yüksek oranda faydalanıyoruz” tabirlerinde bulunuyor.

Sağlıklı ve sağlam besin anlayışı ile teknolojik alt yapıya yönelik değerli yatırımlar yaptıklarını belirten Kemal Bozkuş “Ambalajlama teknolojilerimizin tümü yüzde 100 besin güvenliğine sahip. Dünya standartlarında bir işleyişi devam ettirebilmemiz için bu tarafta yatırımlarımız süreklilik arz ediyor. Besin güvenliği kurallarına yüksek seviyede dikkat ederek ürettiğimiz etin, bedenimizin temel gereksinimini karşılayabilecek kalite ve pahada olmasına dikkat ediyoruz. Besin kıymetini kaybetmemiş, fizikî, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan pak ve bozulmamış besin sunuyoruz. Tüm üretim süreçlerimizi daima olarak kontrol altında tutuyoruz. Tüketicilerimiz Bonfilet ile yaz aylarında da emniyetli kırmızı ete ulaşıyor” diyor.

Bonfilet’in sağlam ambalajlama teknolojileri ile tüketicinin içi rahat

Türkiye’nin en kıymetli et üreticilerinden Bonfilet, et sanayisinde kaliteyi muhafazanın kıymetinin şuuruyla hareket ediyor. Besin mühendisi Kemal Bozkuş etin kalitesini koruyan paketleme süreçlerini ayrıntılandırırken “Geleneksel kasaplık anlayışını inovasyonla birleştiren Bonfilet’in eserleri öncelikle -45 °C’lik Spiral Freezer içerisinde ani şoklama ile donduruluyor. Dondurulmuş eserler otomatik makineler ile el değmeden paketlenerek -18 °C’lik depolara alınıyor. Eserdeki kimyasal, mikrobiyolojik olayları engelleyerek bozulmayı denetim altına almak ve eserin raf ömrünü uzatmak için kullanılan MAP (Modified Atmospher Packing) teknolojisi sayesinde son tüketim tarihine kadar eserin tazeliği koruma edilebiliyor. Üretimde kimyasal katkılar ve koruyucular kullanmadan, besinin etrafını saracak atmosferin değiştirilmesi ile elde edilen MAP teknolojisinde, O2 (Oksijen), CO2 (Karbondioksit) gazları kullanılıyor” sözlerinde bulunuyor.

Kemal Bozkuş, aerobik bozulmalara neden olan mikroorganizma ve oksijen kaynaklı bozulmaları azaltmak maksadıyla kullanılan Vakum ambalajlama teknolojisinin et sanayisinde kalitenin korunması ve raf ömrünün uzatılması emeliyle en sık kullanılan sistemlerden biri olduğunu belirtiyor. Bozkuş, bu teknolojinin gaz geçirimsiz yahut gayeye nazaran belli seviyede gaz geçirgenliğine sahip bir ambalaj içerisindeki havanın, aşikâr bir basınç altında vakum yoluyla uzaklaştırılması ve yerine rastgele bir gaz doldurmadan paketin kapatılması süreci olduğunu söylüyor. Skinpack teknolojisinin ise sabit gramajlı ve tekli paketleri ambalajlamada kullanıldığını belirten Kemal Bozkuş “Sızdırmazlık için uygulanan düşük sıcaklık sayesinde hassas proteinlerin dokusu ve besin pahaları korunuyor. Skinpack’in ekonomik, sağlam ve kaliteli esirgeyici özelliği ile operasyonel verimliliği sağlayan vakumlu ambalajı sayesinde, plastik atığından yüzde 40’a kadar ve toplam paketleme gerecinden yüzde 4’e varan oranda tasarruf sağlıyoruz. Skinpack teknolojisi eserin paket içinde ezilmesini önlüyor, paketin sunumunu düzgünleştiriyor ve damlama yapmadan dikey imaja müsaade veriyor. Porsiyon denetiminde en üst seviyede yarar sağlayan Skinpack teknolojisi sayesinde, Bonfilet tüketicileri kırmızı eti yaz aylarında da gönül rahatlığıyla öğünlerinin bir kesimi haline getirebilir” açıklamalarında bulunuyor.

Hibya Haber Ajansı