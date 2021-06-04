Kırsal bölgelerin internet erişimi hızlanacak

Geçtiğimiz günlerde SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın Almanya ziyareti sonrası Almanya Federal Ulaştırma ve Dijital Altyapı Bakanı Andreas Scheuer, kırsal kesitin SpaceX Starlink Genişbant hizmetine erişmesi için 500 Euro’luk bir takviye programı oluşturmayı planladıklarını açıkladı. Avrupa Komisyonu’nun, AB’deki pozisyonları ne olursa olsun tüm vatandaşlar için genişbant ilişkisini en üst seviyeye çıkarma amacını de destekleyen bu adımla Almanya, 10 Mbps’nin (saniyede 10 megabit) altında yavaş internet suratına sahip kırsal haneleri 500 Euro’luk bir kuponla sübvanse ederek ülke çapında yaklaşık 200 bin haneye genişbant internet sunmayı hedefliyor. Süratli ve bürokratik olmayan bu yolla ülkenin dijitalleşme düzeyinin katlanarak artması bekleniyor.

“Ülkemizin geleceği için uydu internetin sağlayacağı yararlar bir an evvel fark edilmeli”

TELKODER İdare Şurası Lideri Halil Az Teberci: “Ülkemizin dijitalleşebilmesi, dijital iktisattan hissesini alabilmesi için tüm vatandaşlarımızın uygun maliyetli ve yüksek süratli internete erişimini sağlamamız gerekiyor. Bugün, eğitimden finansa kadar hayatımızda kritik bir kıymete sahip internete hala ulaşamayan bölgelerimiz bulunuyor. Pandemiyle birlikte bilhassa kırsal bölümlerde internet erişiminin olmadığı ve bu durumun gerek ülkemiz içinde gerekse ülkemiz dışında değerli bir dijital uçurum yarattığını gördük. Ülkemizde fiber altyapı yatırımları maliyetler, çeşitli engellemeler ve problemler nedeniyle yeteri kadar ilerleyemiyor. Bu açığımızı daha süratli ve altyapı gerektirmeyen uydudan sağlanan genişbant internet hizmetiyle giderebiliriz. Ülkemizin geleceği için uydu internetin sağlayacağı yararlar bir an evvel fark edilmeli ve geç kalınmadan adımlar atılmalı. Çiftçilerimizin, kırsal kısımlardaki öğrencilerimizin, kırsal kesimde kalarak yeni teşebbüs modelleri hayata geçirmek isteyen gençlerimizin internete ulaşımını sağlamamız, Almanya’da ve Avrupa ülkelerinde olduğu üzere uydu internet alabilmeleri için dayanak paketleri sunmamız gerekiyor” diyor.

TELKODER tekliflerini şöyle sıralıyor;

11 Haziran 2016 tarih ve 29739 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Haberleşme Kesimi Yetkilendirme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile uydu üzerinden elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilere, Haziran 2018’e kadar “kullanıcılarına ilişkin trafiği Türkiye Cumhuriyeti sonları içerisinde kurulmuş uydu yer istasyonları üzerinden geçirme yükümlülüğü” getirilmiştir. Yönetmelik değişikliği ile varılmak istenen emele ulaşılabilmesi ve internet trafiğinin tüm düzenleme gerekliliklerinin yerine getirilerek internet erişiminin Türkiye’den sağlanabilmesi için farklı tahlil yolları oluşturulabilmektedir münasebetiyle, düzenleme ile varılmak istenen maksada diğer teknik imkânlar ile ulaşılması mümkündür bu nedenle, ülkemizde uydu haberleşme hizmetlerinin gelişmesinde karşımıza en büyük mahzurlardan bir tanesi olarak çıkan uydu yer istasyonu kurma yükümlülüğü kaldırılmalıdır.

Uydu genişbant internet hizmeti, haberleşme uyduları aracılığıyla yapılan yüksek süratli bir internet kontağı sağlıyor. İnternet irtibatı olmayan yahut altyapısı çok zayıf olan bölgelerde yaşayanlar için ekseriyetle tek tahlil olarak karşımıza çıkyor. Avrupa’da birçok GEO, MEO ya da LEO’da hizmet veren uydu şirketleri en ücra bölgelere dahi internet hizmetinin ulaştırılmasını sağlayan çeşitli hizmetler sunuyor. Günümüzde uydu genişbant internet hizmeti ile kırsal bölgelere kalıcı ve süratli bir biçimde internet hizmeti verilebilecek. Almanya örneğinde olduğu üzere ülkemizde de Türksat kapasitesi kullanımı mecburî olmadan, uydudan genişbant hizmeti alacak abonelere muhtaçlık duyulan dayanağının verilmesi ya da üniversal hizmet fonunun bu dayanak için kullanılması büyük değer taşımaktadır. Bu projelerin, lakin istenilen her işletmeciden alınabilecek halde planlanmasıyla ülkemiz için çok daha ucuz ve süratli halde neticeleneceği unutulmamalıdır.

Hibya Haber Ajansı