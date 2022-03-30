Kış Kupası’nda heyecan Ülkü Park’ta devam ediyor

Büyükşehir tarafından desteklenen Yerel Destek Programı’nda bilgilendirme toplantıları sona erdi. STK’lar şimdi hazırladıkları projelerin başvurusunu yapacak

Kocaeli Kent Konseyi’nin Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik hazırladığı Yerel Destek Programı’na (YEDEP) 5 milyonluk bir bütçe ile destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projeyle ilgili bilgilendirme toplantılarını tamamladı. Öncelikli olarak Kocaelilik bilincinin oluşturulmasının hedeflendiği YEDEP, STK’ların toplum yararına yaptığı faaliyetleri teşvik etmeyi ve onların yenilikçi projelerini desteklemeyi amaçlıyor.

STK’LAR BİLGİLENDİRİLDİ

Kentin hayata katılımını sağlayacak bir proje olan YEDEP’te bilgilendirme toplantıları 2 Mart’ta başlamış, bu zamana dek İzmit ve Gebze’deki Sivil Toplu Merkezi’nde yapılan 10 ayrı toplantıda projenin başvuru koşulları, şartları, kuralları ve desteklenebilir kalemleri maddeler halinde STK temsilcilerine anlatılmıştı. Toplantılarda ayrıca, proje yazma deneyimi olmayan STK’lara proje hazırlama eğitimi de verildi.

BAŞVURULAR 1 NİSAN’DA BAŞLIYOR

Verimli geçen İzmit ve Gebze’deki toplantılarda, STK temsilcilerinden Doğa Çevre ve Hayvan Hakları, Hemşerilik ve Kentlilik Bilinci, Kent Tanıtımı ve Turizmi, Kültür ve Sanat, İstihdam ve Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Sosyal İçerme, Gençlik, Aile ve Kadın ile Afet Yönetimi konusunda projeler istendi. Projeyle ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirilen STK’lar, hazırladıkları projelerin başvurusunu 1 Nisan-29 Nisan tarihleri arasında Kocaeli Kent Konseyine yapacak.

100 PROJEYE TOPLAM 5 MİLYON

STK’lar, sivildunyakocaeli.com üzerinden açılacak YEDEP portalında hazırladıkları proje ile ilgili başvurusunu yapacak. Değerlendirme sürecinden sonra 25 Mayıs’ta başvuru sonuçları duyurulacak. 1 Haziran tarihinde ise başvurusu olumlu sonuçlanan projeler için toplu sözleşme imzalanacak. Bağımsız denetmenler tarafından yapılacak puanlamayla seçilecek 100 projeye 30 bin TL ile 50 bin TL arasında hibe verilecek.