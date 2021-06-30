Kişisel verileri koruyamayan markalar değerini kaybediyor

Global marka danışmanlığı şirketi Interbrand tarafından yapılan bir araştırma, dünyanın en kıymetli 100 markasına yönelik gerçekleşecek bir data ihlalinin marka bedelini 223 milyar dolar ziyana uğratabileceğini gösteriyor. Teknoloji başta olmak üzere birçok dalda yer alan kurumların şahsî datalara gerekli itinası gösterememesi nedeniyle önemli kayıplarla karşılaştığını ve bu durumun birebir vakitte prestij kaybına da sebebiyet verdiğini belirten Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, ferdî dataları koruyamayan şirketler özelinde negatif algının oluşmaması, marka kıymetlerinin kaybolmaması ve müşteri kayıplarının yaşanmaması için 5 teklif paylaşıyor.

Hackerler kesim fark etmeksizin güçlü akın planları yapıyor. Bu nedenle şirketlerin pazarlama, araştırma ve farklı alanlardaki faaliyetlere verdiği pahası siber güvenlik ehemmiyetleri için de vermesi bir epey değer taşıyor. Kâfi siber güvenlik tedbirleri almayan şirketlerin marka bedelinde büyük bir düşüş yaşandığını aktaran Serap Günal, hayatımızın her alanına hizmet sunan teknoloji markalarının bir data ihlali durumunda 29 milyar dolarlık marka kıymeti kaybetme riski taşıdığının altını çiziyor. Bununla birlikte tüketim malları ve otomotiv şirketlerinin de toplamda 10 milyar dolara kadar marka kıymeti kaybetme riski taşıdığını vurgulayan Serap Günal’a nazaran, şahsî bilgilerle temas kuran her şirketin gerekli olan teknik ve idari yapılanmayı büyük bir ihtimamla gerçekleştirmesi gerekiyor.

Zayıf siber güvenlik tedbirleri nedeniyle şahsî dataları koruyamayan şirketlerin geri dönüşü olmayan hasarlarla karşılaşabildiğini hatırlatan Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, ferdî bilgilerin güvenliği konusunda şirketlere 5 teklif sıralıyor.

1. Kapalılığa çok dikkat edin

Bireylerin şahsî bilgilerini, uygunsuz ve yetkisiz erişimden korumak için şirketlerin güçlü güvenlik tedbirlerini alması kıymet arz ediyor. Ülkemizde KVKK, Avrupa’da GDPR üzere çeşitli regülasyonlar kapsamında şirketlerin karşılaşacakları yaptırımların yanı sıra, bu mevzu da şuurlu davranışlar sergilenmesi şirketlerin prestijine katkıda bulunuyor.

2. Şeffaflığın büyük bir itimat yarattığını unutmayın

Tüketicilerin ferdî bilgilerinin nasıl toplanıldığı, kullanıldığı ve paylaşıldığı konusunda şirketlerin açık ve dürüst olması gerekiyor. Tüketicinin bilgilerinin nasıl kullanılmasını bekleyebileceğini düşünün ve bilgilerini korumak için gerekli adımları atın.

3. İş ortaklarınıza ve aldığınız üçüncü taraf hizmetlerine itina gösterin

Şirketiniz ismine hizmet veren herkesin, tüketicilerinizin ferdî bilgilerini nasıl topladığı ve kullandığından da şirketinizin sorumlu olduğunu unutmayın ve gerekli tedbirleri alın.

4. İdari ve teknik önlemleri alın

Data sorumlusunun, hukuka uygun olarak elde ettiği şahsî dataların idari ve teknik açıdan güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu görülüyor. Gerekli idari ve idari önlemlerin bilgi sorumlusu tarafından gereğince alınmamasından dolayı ortaya çıkan data ihlallerinde bilgi sorumluları önemli yaptırımlarla karşılaşabilmektedir.

5. Gayesi ortadan kalkan datayı silin

Bir ferdî bilginin sürece hedefi ya da sebebinin ortadan kalkması durumunda bilgi sorumlularının işledikleri bilgiyi silme, yok etme yahut anonimleştirme yükümlülüğünü taşıdıklarını unutmamaları gerekiyor. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi, bilgi sorumlusunun önemli yaptırımlarla karşı karşıya kalmasına neden oluyor.

Hibya Haber Ajansı