Kişiye Özel Gürültü Engelleme ve Yüksek Çözünürlüklü Ses Kalitesine sahip FreeBuds 4, Huawei Online Mağazası’nda ön satışta

Huawei, en yeni True Wireless Stereo (TWS) Bluetooth kulaklığı olan HUAWEI FreeBuds 4’ü Türkiye’de ön satışa sundu. Huawei’nin TWS kulak içi kulaklık serisine eklenen bu yeni eser, dünyanın birinci Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme (Adaptive Ear Matching) etkin gürültü tedbire (ANC) teknolojisine sahip.

HUAWEI FreeBuds 4, donanım ve yazılım seviyesinde uygunlaştırılmış gürültü tedbire özelliğine sahip, yeni yükseltilmiş Open-fit ANC teknolojisi ile donatılmış olarak HUAWEI Online Mağaza’da tüketicilerin beğenisine sunuldu.

HUAWEI FreeBuds 4, birinci sefer açık kulaklıklarda Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme (AEM) teknolojisine sahip. Kullanıcıların kulak halini ve kullanım durumunu otomatik olarak algılayan HUAWEI FreeBuds 4, her kullanıcı için optimum gürültü engelleme kurulumunu akıllı bir halde belirliyor. En konforlu gürültü giderme tecrübesini sağlayan eser, kullanıcıların kullanım durumu ne olursa olsun dengeli ve yüksek çözünürlüklü ses kalitesine sahip olmalarını sağlıyor.

Yeni HUAWEI FreeBuds 4, yükseltilmiş gürültü engelleme performansı sağlamak için çift mikrofonlu gürültü engelleme teknolojisine sahip. Mikrofonların ortam gürültüsünü çok daha yüksek doğrulukla almasını ve sanayi başkanı düzeylere ulaşmasını sağlayan çift mikrofonlu gürültü engelleme teknolojisini kullanan eser, sanayinin birinci açık-fit kulak içi setini barındırıyor.

Daha sürükleyici dinleme için 40 kHz’e kadar frekans cevabı

HUAWEI FreeBuds 4, 40 kHz’e kadar frekans aralığını destekleyen ve yüksek çözünürlüklü ses kalitesi sunan bir Sıvı Kristal Polimer (LCP) kompozit diyafram kullanıyor. Bu sayede büyük bir kalite kaybı olmadan, seslerin tiz kısmı daha varlıklı ve daha dolgun geliyor. Dahası, HUAWEI FreeBuds 4, daha büyük ve daha etkileyici bas sesleri üreten 14,3 mm dinamik şoför ile donatıldı. Bas performansı açısından HUAWEI FreeBuds 4, bağımsız olarak kapatılmış bir ses boşluğu oluşturmak için geliştirilmiş bir bas geliştirme motoru, bas tüpü ve anakart kullanıyor. FreeBuds 3 ile karşılaştırıldığında, HUAWEI FreeBuds 4, hava sızdırmazlığını ve akustik basıncı kıymetli ölçüde artırıyor.

HUAWEI FreeBuds 4, ANC kapatıldığında 4 saat kesintisiz müzik çalma tecrübesi sunuyor. Kesintisiz müzik çalma müddeti ANC açıkken 2,5 saatken, şarj kutusu ile birlikte 22 saate kadar çıkabiliyor. Ayrıyeten, sanayi başkanı süratli şarj teknolojisi, 15 dakikalık şarjla 2,5 saatlik ses keyfi sağlıyor.

“Nefes alabilen” yapı: Sofistike ve sade bir dizaynda üst seviye konfor

Kullanım rahatlığı, optimum kullanıcı tecrübesi sağlamanın anahtarı olarak öne çıkıyor. Evvelki HUAWEI FreeBuds 3 ile karşılaştırıldığında, HUAWEI FreeBuds 4, daha hafif bir yük için boyutunu daha da küçülterek 13 boyut optimizasyonu ile yenilendi. Kulaklık başına tartı ise sadece 4,1 gram.

HUAWEI FreeBuds 4’ün şarj kutusu yalnızca 21,2 mm ve evvelki modele nazaran sırf 38 g yükünde, bu da evvelki modele nazaran yüzde 6,3 daha küçük ve yüzde 20,8 daha hafif olduğu manasına geliyor. HUAWEI FreeBuds 4, Seramik Beyaz ve Gümüş Orman renklerine sahip.

Akıllı ses ilişkisi

Huawei’nin tüm senaryolara uygun aygıt ekosisteminden ve kablosuz temas konusundaki birikmiş uzmanlığından yararlanan HUAWEI FreeBuds 4, yakınlık eşleştirme, bulut bilgi paylaşımı yoluyla eşleştirme, çift aygıt teması ve Ses İrtibat Merkezi üzere çeşitli irtibat özellikleri sunuyor. Kulaklıklar, Huawei akıllı telefonlardan tabletlere ve Huawei PC’lere kadar rastgele bir EMUI tabanlı aygıta bağlanarak tüketicilere sahiden kusursuz bir ses irtibatı tecrübesi sunuyor ve bir orta irtibat çağını başlatıyor.

HUAWEI FreeBuds 4 ile çift aygıt ilişkisi destekleniyor. Bir Huawei akıllı telefon, tablet, PC, akıllı saat yahut akıllı ekran yahut Android, iOS yahut Windows çalıştıran başka akıllı aygıtlar olsun, rastgele iki aygıt HUAWEI FreeBuds 4’e tıpkı anda bağlanabiliyor. Bu, kullanıcıların rastgele bir aramayı kaçırmadan en sevdikleri müziklerin yahut gösterilerin keyfini çıkarmalarını sağlıyor. Bir arama geldiğinde, müzik yahut program duraklatılır ve sıkıntısız bir halde aramaya geçiş yapılabilir.

HUAWEI AI Life içindeki Ses İrtibat Merkezi, kullanıcıların kolay bir dokunuşla aygıtları esnek bir biçimde değiştirebilecekleri, yakın vakitte bağlanan on aygıtın anlık manzarasını verir. Huawei’nin Meselesiz AI Hayat stratejisinde değerli bir aygıt olan HUAWEI FreeBuds 4, gürültü engelleme, kullanım tecrübesi, ses kalitesi ve temas açısından evvelki modele nazaran kapsamlı güzelleştirmelerle birlikte geliyor.

HUAWEI FreeBuds 4, HUAWEI Band 4 akıllı bileklik ikramıyla birlikte 1.688 TL yerine 1.399 TL fiyatıyla HUAWEI Online Mağaza’daki yerini aldı. Vade farksız 4 taksit avantajıyla sunulan eser için 50 TL ön ödeme yapıldığında, 150 TL daha indirim sağlanıyor. Ayrıyeten 30 Haziran’a kadar HUAWEI FreeBuds 4 satın alıp ve 10 Temmuz’a kadar yorum bırakan tüketiciler, kazanacakları kupon ile HUAWEI CP31 araç şarj aygıtını 1 TL’ye satın alabilecekler.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı