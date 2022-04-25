Kemer Spor Turizminde de Ön Planda

Kemer Spor Turizminde de Ön Planda

 Spor turizminde adından sıkça söz ettiren Kemer, Mayıs ayında ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev
Ana Sayfa Kültür & Sanat 25 Nisan 2022 16 Görüntüleme

Kiss FM’in ikinci NFT Sergisine Ünlü Kadınların Dudakları Damga Vuracak

Kiss FM’in ikinci NFT Sergisine Ünlü Kadınların Dudakları Damga Vuracak

Birçok ülkede yayın yapan global radyo markası Kiss FM’in ikinci NFT koleksiyonuna müzik, sinema, sanat ve cemiyet hayatında önde gelen ünlü kadınlar dudakları ile hayat verecek. Birbirinden ünlü kadınların dudak izlerinin yer alacağı NFT koleksiyonunda dijital eserler somut olarak da sergilenecek. 42 Maslak’ta bulunan Kiss Art Galeride sergilenecek eserler yine kadınlar yararına düzenlenecek özel bir açık artırma ile satışa sunulacak. Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan ikinci Kiss NFT Sergisi Türkiye’nin tanınmış simalarının dudaklarını sanatseverler ve koleksiyonerlerle buluştururken, eserler Babylons.io platformundan satışa çıkarılacak.

Kiss FM’in ilk NFT koleksiyonu Türkiye’nin önde gelen sanatçıları İsmail Acar, Bedri Baykam, Bozkaya Aldaş, Deniz Gökduman, Deniz Tolegen, Elif Erdem, Ferruh Karakaşlı, Gamze Çamoğlu, Genco Gülan, Hakan Yılmaz, Hakan Yıldırım, Koray Erkaya, Levent Morgök, Ömer Tomruk, Sadi Alipur, Sevil Kuranel, Sibel Bilgiç, Şevval Başalan, Uğur Çakı, Yiğit Dündar, Yiğit Yazıcı, Ayşin İldeş ve Cemre Karakaş tarafından hazırlanmıştı. Kiss FM’in sembolü olan dudak sanatçılar tarafından özel olarak yorumlanırken, NFT Koleksiyonunda yer alan dijital eserler somut olarak da 42 Maslak’ta yer alan Kiss Art Galeride sergilendi. Sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan sergi 31 Mayıs’a kadar ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Osmangazi Belediyesi Müzeyyen Senar’ı Unutmadı

Osmangazi Belediyesi Müzeyyen Senar’ı Unutmadı