Kitapyurdu Doğrudan Dağıtım (KDD), Pandemide Yayınevlerinin İmdadına Yetişti

KDD sistemi yayınevlerinin hiçbir maliyet yüklenmesine gerek kalmadan baskı yapabilmesine, bu baskıların dağıtımını gerçekleştirmesine ve satıştan direkt kar almasını sağlayan bir yapı üzerine kuruluyor. Bu sistem sayesinde yayınevleri hem yayın öncesi masraflarını sıfıra indiriyor hem de satışı yapılmamış hiçbir yapıtın maliyetini karşılamak zorunda kalmıyor. KDD, yayınevlerinin yerine baskı ve dağıtım işini ve maliyetlerini üstleniyor. Böylelikle KDD, yayınevlerinin olağanda elde edebileceği gelirin üstünde bir getiriyi vade beklemeden elde etmelerini sağlıyor.

Pandemi kısıtlamaları ve dövizin dalgalı seyri her kesimi olduğu üzere yayıncılık kesimini de direkt etkiledi. Dalın bu süreçte çok sıkıntı günler geçirdiğini belirten Kitapyurdu.com Kurucusu Sadi Kizir; “Kitapyurdu olarak yayınevlerinin yaşadığı zorlukların en başından beri farkındayız. Kesimi canlı ve ayakta tutabilmek için bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Kitapyurdu Direkt Dağıtım bu koşullarda ortaya çıktı. KDD öncesi, pandemi şartlarından ötürü, yayınevleri depolarında duran kitapları dahi perakende satıcıya ulaştırmakta zorluklar yaşıyordu. Bunun yanında döviz kuru hareketleri, büsbütün ithal olan kesimin hammaddesi kağıt maliyetlerinin üst gitmesine sebep oldu. Birçok yayınevi bu koşullarda iş yapamaz hale geldi. KDD ile bu kaideleri göz önüne alarak sektörel inovasyon sağlayan bir yapı kurduk. Yayınevlerinin yayın öncesi tüm maliyetlerini sıfırlayarak, evvelden elde ettikleri gelirin üstünde kar almalarını sağlayan bir sistem inşa ettik” dedi.

KDD’nin birinci 5 ayda 59 yayınevinin 401 farklı yapıtını okurlarla buluşturduğuna vurgu yapan Kizir; “Bu süreçte 15 binden fazla kitap satışı gerçekleşti. Mali boyutuna bakarsak 400 bin liraya yakın bir hacimden bahsediyoruz. Üstelik bu sayılar yayınevlerinin cebinden tek kuruş çıkmadan sağlandı. Bu bakımdan KDD’nin dünyada eşine az rastlanır sektörel bir teşebbüs olduğuna inanıyoruz” dedi.

KDD, Dalın Genişlemesini de Sağladı

KDD, pandemi dolayısı ile sıkıntı günler geçiren yayınevlerinin imdadına yetişmesinin yanı sıra kesime yeni yayınevleri de kazandırdı. Lejand, KDD’nin sunduğu avantajlar ile kurulan yayınevlerinden bir tanesi. KDD’nin dal için büyük bir avantaj yarattığını vurgulayan Lejand Kurucusu Şener Boztaş; “Uzun müddettir dal ile ilgiliydim ve yatırım yapmayı düşünüyordum. KDD’yi kesimden bir arkadaşım vasıtası ile duyunca Lejand’ı kurmak artık kaçınılmaz oldu” dedi.

KDD’nin yalnız pandemi periyodu değil, salgın öncesi periyoda nazaran de çok büyük artılara sahip olduğunu belirten Boztaş; “KDD’nin en cezbedici noktası, yayın öncesi maliyetlerin, alınan kara tesir etmemesidir. Döviz kaynaklı kağıt ve makine masraflarının oynaklığından etkilenmiyoruz. Bunun yanında ödeme vadesi konvansiyonel usullerdeki sürece nazaran çok daha kısa sürüyor. Ve yeni yayınevlerinin en değerli meselelerinden olan baskı sayısı ve buna bağlı telif fiyatı artışı KDD ile bertaraf oluyor. Düşük tirajlı olsa dahi tüm yapıtları kar elde ederek basabiliyoruz. KDD’nin ilerleyen periyotlarda Türkiye’deki yayıncılığı yine şekillendireceğini düşünüyorum” dedi.

KİTAPYURDU HAKKINDA

Türkiye’de kitapla buluşmanın en kolay yolu olan Kitapyurdu, 2000 yılında kurulmuştur. Dalının başkan ve öncü markası olan Kitapyurdu, online bir kitabevi olmanın ötesinde dijital bir kültürel etkileşim platformudur. Kitabın yanında, müzik, sinema, hobi eserlerini de bünyesinde barındıran Kitapyurdu, varlıklı eser gamını en uygun fiyattan müşterilerine ulaştırmayı hedeflemektedir. Kitapyurdu Direkt Yayıncılık (KDY) ve Kitapyurdu Direkt Dağıtım (KDD) ile sektörel inovasyonlara imza atan Kitapyurdu; Kütüphanem, Kitapyurdu Sesli Kitap ve kitapdergisi.com üzere platformları da bünyesinde barındırmaktadır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı