Kızılay beklenen kar yağışı için hazırlıklarını tamamladı

İstanbul’da 9 Mart Çarşamba gününden itibaren 4-5 gün boyunca sürmesi beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası için hazırlıklarını tamamlayan Kızılay, İstanbul Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve diğer kurumlarla koordineli olarak çalışmalarını yürütecek.

Meteoroloji tarafından özellikle İstanbul ve çevresi için verilen turuncu alarmın ardından 10-14 Mart tarihlerinde tüm okullar tatil edildi ve kamu kurumlarında çalışanlar idari izinli sayıldı. İstanbul’da gece yarısından itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışlarının, poyraz fırtınasının ve kuvvetli soğuk havanın etkili olacağı bilgisi üzerine AFAD Hasdal Yerleşkesinde İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi katılımıyla gerçekleştirilen “Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı” yapıldı. Toplantıya katılan Kızılay hazırlıklarını tamamlayarak vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için profesyonel çalışanları ve gönüllüleriyle sahada mücadele edecek.

Kuzey Marmara ve TEM Otoyolunda Beslenme Planı Oluşturuldu

Afet müdahale ekipleri ve gönüllü görevlendirmelerini yapan Kızılay, İstanbul ile çevre şehirler arasındaki bağlantı yolları olan Kuzey Marmara ve TEM Otoyolları üzerindeki beslenme planını oluşturdu. Kuzey Marmara Otoyolunda 21 noktada, TEM Otoyolunda ise 14 nokta beslenme desteği sağlanması planlanıyor. Kızılay ayrıca İstanbul özelinde ilk etapta 120 personel ve 150 gönüllü ile çalışmalarını yürütecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı