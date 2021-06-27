Kızılay Dünya Mülteciler Gününe Dikkat Çekti

Çeşitli sebeplerden ötürü bulundukları yerlerden göç ederek dünyanın farklı ülkelerine sığınmak durumunda kalan süreksiz muhafaza altındaki insanların durumuna dikkat çekmek hedefiyle 2001 yılından bu yana çeşitli etkinliklerle anılan 20 Haziran Dünya Mülteciler Gününde Kızılay, yararlanıcılar için gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle farkındalık oluşturuyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından en son yayınlanan yıllık rapora nazaran, pandemiye karşın 2020’de savaşlardan, şiddetten, zulümden ve insan hakları ihlallerinden kaçan insanların sayısı 82.4 milyona yükseldi. Bunun 26.4 milyonu mülteciler, 4.1 milyonu sığınmacılar, 48 milyonu kendi ülkeleri içinde yerinden edilmiş şahıslar, 3.9 milyonu ise ülkeleri dışında yerinden edilmiş şahıslardan oluşuyor. 2014 yılından bu yana daha güzel ömür kaideleri için Akdeniz üzerinden göç etmek isteyen 20 binden fazla insan boğularak hayatını kaybetti. Kızılay ise Türkiye’ye sığınan süreksiz muhafaza altındaki insanların yanı sıra hudut ötesi yardımlarıyla da takviyesini sürdürüyor.

Yurt İçinde Yaklaşık 4 Milyon Bireye Kızılay Takviyesi

Kızılay, Türkiye’de kayıt altına alınan yaklaşık 4 milyon bireye dayanak ve ahenk programları aracılığıyla birçok alanda yardımlarını ulaştırıyor. Kızılaykart projesi kapsamında yürütülen Kamp İçi Besin Dayanak Programı, Toplumsal Ahenk Yardım Programı, Koşullu Eğitim Yardım Programı, Türkçe Lisan Eğitimi Programı ve Meslek Edindirme Projelerinin yanı sıra psikososyal dayanak programları ve çocuk, gençlik ve gönüllülük çalışmalarıyla süreksiz muhafaza altındaki şahısların ömür kaidelerinde iyileştirmeler yapılıyor. Bununla bir arada Kızılay, Türkiye’nin farklı kentlerinde bulunan 16 etkin Toplum Merkezi ve 521 işçi aracılığıyla bugüne kadar 1.7 milyon bireye ulaştı.

Hudut Ötesi Yardımlarla İnsani Krizlerin Tesiri Azaltılıyor

Birinci olarak Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 2012 yılı Ağustos ayında başlayan Hudut Yardımları Operasyonu kapsamında 14 hudut noktasından toplam 56 bin 920 TIR dolusu insani yardım sevkiyatı gerçekleştirilerek yaklaşık 3.5 milyar TL bedelinde besin kolisi, su, sanitasyon ve hijyen materyalleri üzere insani yardım materyalleri muhtaçlık sahiplerine ulaştırıldı. Hudut ötesi yardımlarını durmaksızın sürdüren Kızılay, yaşanan insani krizlerin tesirini azaltmayı ve ömür koşullarını arttırmayı amaçlıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı