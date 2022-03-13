Kızılay Vatandaşa Desteğe Devam Ediyor

Türk Kızılayı İzmir Şubesi ekipleri il bağlısı tüm ilçelerde vatandaşa destek vermeye devam ediyor. Muhtarlıklar ve ilçe şube koordinatörlüklerince belirlenen ihtiyaç sahiplerine gıda ve ihtiyaç malzemeleri gezici ekipler tarafından teslim ediliyor.

Türk Kızılayı İzmir Şubesi önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine ikamet ettikleri mahallelerde ulaşıyor. Gıda, giyim, temizlik ve hijyen malzemeleri, bebek ve yaşlı ihtiyaçları başta olmak üzere zorlu kış şartları ve güncel ekonomik zorluklarla baş etmeye çalışan vatandaşlara destek veriliyor. Dağıtımda Kızılay yetkilileri, mahalle muhtarları ve gönüllüler birlikte çalışıyor.

Türk Kızılayı İzmir Şubesi ekipleri ve gönüllüler destek programı kapsamında bu hafta sonu (12-13 Mart 2022) Foça İlçesindeydi. Kızılay Foça İlçe koordinatörü Muharrem Yeşilkaya ve muhtarlar ile birlikte Bağarası ve Yenibağarası kırsal mahallelerinde iki günde yaklaşık 200 vatandaşa Kızılay imkanları ve vatandaş bağışlarıyla sağlanan ihtiyaç malzemeleri dağıtıldı.

SENSİZ OLMAZ İYİLİK SİZSİZ OLMAZ

Türk Kızılayı İzmir Şubesi dağıtım ekibinden Eray Uslu “Sensiz olmaz iyilik sizsiz olmaz” diyerek İzmir’in tüm ilçelerini dolaştıklarını söyledi. Eray Uslu; ““Sensiz olmaz iyilik sizsiz olmaz” diyerek İzmir’deki şu an ki dağıtım yerimiz Foça İlçesindeyiz. Bugün belirlemiş olduğumuz yüz ihtiyaç sahibi ailemize gıda kolisi, hijyen ve gerekli tüm gıda malzemelerinin dağıtımını gerçekleştirdik. Foça Şube Başkanımızla birlikte belirlemiş olduğumuz ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı gerçekleştirmiş olup Foça ilçemizdeki dağıtımımız son bulmuştur. Buradan tüm vatandaşlarımıza seslenip tüm ihtiyaç sahibi insanların yanında Kızılay’ın olduğunu hissettirmek, Kızılay’ın varlığını hissettirmek adına tüm ilçelerimizi, otuz ilçemizi dolaşıyoruz. Beş gönüllü ve iki personelle birlikte Foça bölgesinde (bir günde) yüz aileyle erzak ve gıda malzemesi dağıtımı yaptık. Vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz. Bağış yapacak, kurumumuz adına dinamiklerimizi harekete geçirebilecek vatandaşlarımızı bize bağış yapmaları konusunda, destek olmaları için çağrıda bulunuyoruz. Bize nakit olarak bağış yapabilecek vatandaşlarımız varsa nakdi olarak bağışlarını alabiliriz. Gıda kolisi olarak bağış yapabilecek vatandaşlarımız varsa, Ramazan’da bu gıda kolilerini dağıtabiliriz. İzmir’de bağış yapacak vatandaşlarımız İzmir Şubesi ve 168 Çağrı Merkezi’ne direkt başvurabilirler. İlçelerde Kızılay şubelerine de başvurabilirler. “ dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı