Kızılay’da bu yıl yurt içi kurban vekaletine zam yok

Kızılay, klasikleşen vekaletle kurban kesim kampanyası ile yurt içi ve yurt dışı kurban fiyatlarını belirledi. Kızılay bu yılki Kurban Kampanyası kapsamında 4.700.000 şahsa ulaşmayı hedefliyor.

“Kurban Rahmetini Yıl Uzunluğu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dahil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın paylık kurban kesmeyi hedefliyor. Kızılay bu yıl yurt içi kurban bağışlarında fiyat arttırmama kararı aldı. Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini hem yurt içinde hem de yurt dışında 1050 TL olarak belirledi. Kızılay’a verilecek kurban vekaletleriyle hayırseverler muhtaçlık sahiplerine ulaşarak bu büyük yeterlilik hareketine takviye olabilecekler.

Kurban rahmeti 4.700.000 bireye ulaşacak

Kızılay’ın bu yılki Kurban Kampanyası hakkında bilgi veren Türk Kızılay Genel Lideri Dr. Kerem Kınık şu açıklamalarda bulundu:

“Hedefimiz yurt içinde 52.500, yurt dışında ise 100.000 hisseyi gereksinim sahipleriyle buluşturmak. Türkiye dahil 21 ülkede 4.700.000 şahsa ulaşmayı hedefliyoruz. Kurbanlıklarımızın tamamı yurtiçinden temin edilerek hem hayvancılıkla uğraşan insanlarımıza hem de iktisada katkı sağlanacak. Kızılay’ın ‘Kurban’da Kızılay Modeli’ sayesinde vekalet veren vatandaşlar için veterinerler tarafından seçilen kurbanlıklar, din vazifelileri, veterinerler ve noterlerin bulunduğu ortamda dini kurallara uygun bir formda son derece hijyenik ortamlarda kesilecek. Kesilen kurbanlar yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında kavurma yahut kıyma konservesi haline getirilecek ve yıl boyunca gereksinim sahiplerine dağıtılacak. Yurt dışında ise kurbanlar anlık olarak hisse edilerek dağıtılacak. Tüm bu süreçler kameralar tarafından kaydedilecek ve vekalet sahiplerine bilgi verilecek. Kızılay’ın 30’a yakın aşevinde bu kurban hisselerimiz şoklanmış formda koruma ediliyor. Aşevlerinden de muhtaçlık sahiplerine yıl boyunca ulaştırılacak.

Bu sene yurtiçi bağışta artırım yok

Bu sene yurt içi kurban bedelimize artırım yapmadık. Yurt dışı kurban bedelimiz ise 850 liradan 1050 liraya yükseldi. Artık tek fiyatla yurt içi ve yurt dışı kurban vekaletleri verilebilecek. Ayrıyeten yurt dışı kurban vekaleti için döviz olarak 125 dolar yahut 105 avro olarak da bağış yapılabiliyor. Yurt dışında yoksulluğun, çatışmaların ve kuraklığın vurduğu ülkelerde ve gönül coğrafyalarımızda en kırılgan kesitleri yardım için belirledik. Bosna Hersek, KKTC, Azerbaycan, Filistin, Irak, Suriye, Yemen, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Güney Sudan, Sudan, Somali, Senegal, Karadağ, Kuzey Makedonya, Çad, Nijer ve Tanzanya’da gereksinim sahibi olan insanlara kurban bağışları anında ulaştırılacak.”

Kurban Vekaleti Kızılay’a nasıl verilir?

Kurban vekâletlerini Kızılay’a emanet ederek gerçek gereksinim sahibine ulaşmanın huzurunu yaşamak isteyen hayırseverler vekâletlerini, bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesaplarından, internet bankacılığından, tüm PTT Süreç Merkezlerinin 2868 no’lu Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, kizilay.org.tr’den, 168 Türk Kızılay fiyatsız müracaat ve bağış sınırından, taşınabilir uygulamadan ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebilecekler.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı