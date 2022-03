Kızılay’dan başarılı sporculara destek

Türk Kızılay İzmir Şubesi, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile iş birliği yaparak başarılı sporculara destek oluyor. Kızılay tarafından, destek olabilmek adına, sportif anlamda başarılara imza atan 100 öğrenciye, her biri 500 lira değerinde gıda çeki verildi.

Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’yi ziyaret etti. İki kurum arasında iş birliğinin uzun zamandır sürdüğünü belirten Kerem Baykalmış, daha önce de amatör spor kulüplerine de destek olduklarını hatırlattı. Başkan Başkalmış, “İzmir’de spor ve gençlik adına çok güzel çalışmalara imza atılıyor. Her biri ülkemizi başarıyla uluslararası arenada temsil eden çok sayıda sporcu yetiştiriliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün yanında olmak, başarılı sporcularımıza da katkıda bulunmak için böyle bir destek vermek istedik. Başarılara imza atan 100 sporcu öğrenciye, her biri 500 lira değerinde gıda çeki veriyoruz. Sporun ve sporcunun desteği olmaya her zaman devam ediyoruz ve edeceğiz” dedi.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek “İş birliği içinde İzmir’de çok daha güzel işler yapacağız. Verilen emekler, desteklendiğinde daha anlamlı hale geliyor. Kızılay ile iş birliğimiz devam edecek. Desteklerinden dolayı Türk Kızılay’ına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı