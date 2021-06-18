Kızılay’ın Filistin’e desteği sürüyor

Kızılay Genel Lideri Dr. Kerem Kınık, Gazze’nin dünyaya açılan iki kapısından birisinin açıldığı Mısır’a giderek, Gazze yardımlarının hızlandırılması için bir dizi görüşme yaptı. Filistinlilerin istediği küçük ambulanslardan ikisinin teslim edildiğini belirten Dr. Kınık, “10 TIR’lık yardım konvoyu da Kahire’de hazırlandı, yola çıkacak” dedi.

Türk Kızılay’ın İsrail’in akınları nedeniyle güç günler geçiren Filistinlilere yönelik yardımları sürüyor. Yardım çalışmalarını yerinde görmek ve hızlandırmak için Mısır’ın Başşehri Kahire’de bir dizi görüşme gerçekleştiren Genel Lider Dr. Kerem Kınık, 10 TIR’lık birinci insani yardım konvoyunun Gazze’nin dünyaya açılan iki kapısından biri olan Refah kapısından girişine yönelik sürecin tamamlandığını açıkladı. Kızılay Lideri Dr. Kerem Kınık bir soru üzerine çalışmalar hakkında bilgi verirken, “Filistinlilerin son yaşadığı insani dramın ortadan kaldırılmasına yönelik başlatmış olduğumuz dayanak kampanyasına gelen bağışlarla yürüttüğümüz yardım çalışmalarına devam ediyoruz. 10 TIR’lık insani yardım konvoyumuzu Mısır Kızılayı ile birlikte hazır hale getirdik. Konvoydaki 6 TIR yaklaşık 2 bin besin kolisi taşıyacak. Öteki TIR’larda ise tıbbi sarf gereci, hijyen kitleri, Ulusal Eğitim Bakanlığımızın gönderdiği kırtasiye ve oyun seti üzere gereçler olacak” dedi.

Filistin Kızılayı atakların birinci günlerinde Kudüs’ün tarihi sokaklarına girebilecek nitelikte küçük ambulanslara gereksinimlerinin olduğunu bildirmişti. Dr. Kerem Kınık, bu talebe yönelik olarak 2 ambulansın çabucak hazır edilerek Kudüs’te Filistinlilere teslim edildiğini de açıkladı. Dr. Kerem Kınık, 20 ambulans için de tedarik mutabakatlarının yapıldığını, gereksinime yönelik düzenlemelerin akabinde ambulansların Gazze ve Kudüs’te kullanılmak üzere Filistinlilere teslim edileceğini bildirdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı