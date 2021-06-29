Klasik Otomobil Şampiyonası Bodrum’da Başladı

Klasik Araba Kulübü tarafından düzenlenen 2021 Türkiye Klasik Araba Şampiyonası’na dahil ICRYPEX Bahar Rallisi ve ICRYPEX Batı Anadolu Rallisi 19-20 Haziran tarihlerinde Bodrum’da gerçekleştirildi.

En eskisi 1958 model Mercedes 190SL, en yenisi ise 1991 model Mazda MX5 olan 87 arabanın iştirakiyle organize edilen yarışlarda ayrıyeten turing olarak isimlendirilen seyahat kategorisinde de iştirakçiler maviyle yeşilin buluştuğu Bodrum yarımadasının tarihi ve tabiat güzellikleriyle büyüleyen rotasında keyifli bir hafta sonu geçirdiler. Pandemi nedeniyle 1 yıl ortadan sonra birinci sefer bir ortaya gelen takımlar, her iki yarışta da trafiğe açık yollarda belirlenen denetim noktaları ortasındaki araları belli bir süratte geçme temeline dayalı ‘Sabit Sürat Testleri’nden oluşan parkuru yanlışsız bir halde tamamlamaya çalıştılar.

19 Haziran Cumartesi günü Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’dan başlayan 2021 ICRYPEX Bahar Rallisi’nde Kızılağaç, Mumcular, Fesleğen, Pınarköy rotasını takip ederek Gökova körfezine ulaşan gruplar, Ören Marina’daki molanın akabinde Türkevleri, Çökertme, Kızılağaç’tan geçerek Yalı Mahallesi’nde yarışı tamamladılar. Dönemin birinci yarışını Hasan Tunç-Kaan Şakar grubu kazanırken, ikinciliği Harun Ümit Yaşar-Dilek Yaşar ve üçüncülüğü de Selim Bacıoğlu-Handan Bacıoğlu grubu elde etti.

İkinci yarış olan ICRYPEX Batı Anadolu Rallisi ise 20 Haziran Pazar sabahı yeniden Yalı mahallesinden başlayarak Hapi Mag See Garden Hotel’den başlayarak, Çamlık, Bodrum, Bitez, Ortakent, Gürece, Dereköy, Kadıkalesi, Turgutreis rotasının akabinde Akyarlar’da sona erdi. Dönemin ikincisi yarışını da Hasan Tunç-Kaan Şakar takımı kazanırken, ikinciliği Mehmet Hüzmen-Gökhan Onur ve üçüncülüğü de Şenol Evren-Gezin Cihan takımı elde etti.

Türkiye Araba Sporları Federasyonu (TOSFED) himayesinde 2021 Demir Berberoğlu Dönemi kapsamında düzenlenen tertip, Pazar akşamı Radisson Collection Hotel’de gerçekleştirilen ödül merasimi ile sona erdi. TOSFED Lideri Eren Üçlertoprağı yarışın akabinde yaptığı açıklamada; Dönem açılışını Nisan ayında Bodrum’da yaptıktan sonra, Klasik Araba Kulübü tarafından düzenlenen ralliye tekrar Bodrum’un mesken sahipliği yapmasından ve Bodrum’un araba sporlarına verdiği dayanaktan duydukları memnuniyeti lisana getirdi.

Genel Klasmanda birinci üç dereceyi paylaşan takımlar, Günay İnan tarafından tasarlanan, sıhhat çalışanlarından ilham alan kalp figürlü özel kupaların sahibi oldular. Ödül merasiminde genel klasman ve kategori kupalarının haricinde, Radisson Collection, Happimag Sea Garden Resort ve ICRYPEX’in verdiği mükafatlar de sahiplerini buldu. Babalar ve çocuklarından oluşan takımlar ise ‘Babalar Günü’nü ödül merasiminde kutlama talihi buldular.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı