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Ana Sayfa Teknoloji 12 Temmuz 2021 15 Görüntüleme

Klima Alana Yaz Alışverişi LG’den

Klima Alana Yaz Alışverişi LG’den

LG, 25 Haziran – 30 Temmuz 2021 tarihleri ortasında düzenlediği Klima Kampanyası ile, R32 soğutucu gazı ile daha çevreci, UV Nano teknolojisi ile daha pak ve hijyenik hava sağlayan UV Nano serisi UV Sirius ve UV Artcool Klima alanlara, Boyner’den 400 TL’lik alışveriş çeki ikram ediyor.

Yaz sıcakları kendisini yeterliden uyguna hissettirmeye, tüketiciler de kendilerine en uygun klima seçeneklerini bulmak için araştırmalara başladı. LG Electronics (LG), serin ve konforu bir yaz geçirmek isteyenlere özel bir kampanyayla hem serin ve ferah bir hava sunuyor hem de cepleri rahatlatıyor. 25 Haziran – 30 Temmuz tarihleri ortasında düzenlenen LG Klima Kampanyası kapsamında, çok kademeli filtre sistemi ile daha kaliteli, UV Nano özelliğiyle de daha pak ve hijyenik hava sağlayan, güç tasarruflu olması, süratli soğutması, etraf dostu R32 gazı kullanımı ile dikkatleri çeken UV Nano serisi UV Sirius ve UV Artcool Klima¹ alanlara, Boyner’den 400 TL’lik alışveriş çeki ikram ediliyor. Böylece, yaz aylarını klimalarının sağladığı pak, sağlıklı ve serin hava ile geçiren tüketiciler, yazlık alışverişlerini de, bütçelerini zorlamadan armağan çekleri ile yapabiliyorlar.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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