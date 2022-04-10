Halk Oyunları müsabakalarında Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu rüzgârı

Halk Oyunları müsabakalarında Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu rüzgârı

 Kastamonu’da gerçekleştirilen ve Türkiye’nin birçok ilinden halk oyunları ekiplerinin katılım sağladığı “
Ana Sayfa Teknoloji 10 Nisan 2022 16 Görüntüleme

KMF Şampiyonu Fastpay Wildcats!

KMF Şampiyonu Fastpay Wildcats!

Espor tutkunlarının merakla beklediği Kış Mevsim Finalinde rakibini alt eden fastPay Wildcats, MSI 2022’de ülkemizi temsil edecek.

Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi boyunca izlediğimiz üst düzey mücadelelerin son noktası olan KMF nefes kesti. Heyecanlı lig aşaması sonrası, finale kalmayı başaran fastPay Wildcats ve Galatasaray Espor’un karşı karşıya geldiği KMF’de şampiyon fastPay Wildcats oldu.

Final mücadelesinin ilk karşılaşmasında kurdukları üstünlüğü maç boyunca devam ettiren fastPay Wildcats galibiyete uzandı.

İkinci maçta Galatasaray Espor, rakibini menzil avantajıyla zorlamaya çalışsa da takım savaşını kaybetti ve seri 2-0’a geldi.

Serinin üçüncü karşılaşmasında ise Galatasaray’ın 21. dakikada verdiği ejder savaşı kararını iyi cezalandıran fastPay Wildcats 3-0’lık skorla kupanın ve mevsimin en iyi League Of Legends takımı ünvanının sahibi oldu.

3 maç süren final serisi boyunca gösterdiği üstün performansıyla en değerli oyuncu ödülünün sahibi ise fastPay Wildcats orta koridor oyuncusu Tolga “Serin” Ölmez oldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Microsoft’un GrowthX Accelerator programına başvuru için son gün 22 Şubat

Microsoft’un GrowthX Accelerator programına başvuru için son gün 22 Şubat