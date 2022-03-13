KO-MEK isteyen herkesin yanında

Meslek ve sanat alanında şimdiye kadar 358 farklı branşta 726 bin 035 kişiye eğitim veren KO-MEK, kırılması zor bir başarıya imza attı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) kurum ve kuruluşlara eğitim desteği vermeye devam ediyor. Şimdiye kadar birçok branşta farklı kurum ve kuruluşlara eğitim desteği veren KO-MEK aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim alan Harita Mühendisliği bölümü öğrencileri içinde bir staj ve uygulama merkezi olmaya devam ediyor. Kurulduğu günden beri bir halk üniversitesi olmayı başaran meslek ve sanat alanında şimdiye kadar 358 farklı branşta 726 bin 035 kişiye eğitim veren KO-MEK bu alanda kırılması zor bir başarıya imza atmış oldu.

ADETA BİR UYGULAMA MERKEZİ GİBİ

Kocaeli’nde faaliyet gösteren birçok kamu kurum ve kuruluşa eğitim desteği vererek personelin uygulamada daha başarılı olmasını destekleyen KO-MEK bu kez Gölcük Orman İşletmesi Personeline ve Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümü öğrencilerine Bilgisayar Destekli Harita Çizimi Geliştirme ve Uyum eğitimi verdi. Kocaeli Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin özellikle derslerini pekiştirmek ve pratikte daha hızlı ve aktif olabilmek için tercih ettiği KO-MEK kursları, verilen kaliteli ve yerinde eğitimlerle öğrencilerin kendini geliştirmesine katkıda bulunuyor.

EN İYİSİNİ YAPMAK İÇİN BURADAYIZ

Gölcük Orman İşletmesi personelinin ekip olarak katıldığı eğitimde açıklama yapan Nazım Kayadibi, “15 yıldır bu meslekte orman mühendisi olarak görev yapıyorum. Yaptığımız işlerin önemi dolayısıyla teknolojinin de gelişmesiyle Bilgisayar Destekli Harita Çizimi Geliştirme eğitimi almak istedik. Biz işyerinde yaptığımız projelerde burada gördüğümüz uygulamayı kullanıyoruz, kontrolleri düzgün ve eksiksiz yapabilmek için buradayız, işimizin neredeyse yarısından fazlası harita destekli proje çizimiyle ilgili olduğu için bu eğitimler bana ve ekibime çok şey katıyor. Bize bu eğitimi veren KO-MEK’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“EĞİTİMİN EN İYİSİNİ ALMAKTAN ÇOK MUTLUYUM”

Bir diğer kursiyer Esra Tüncer Atalay ise konuşmasında, “Bu programı öğrenmedeki amacımız işlerimizin kontrolünü daha iyi yapmak. KO-MEK’i daha önce de biliyordum ekibimizle birlikte bu eğitim sayesinde çok güzel bilgiler öğrendik. İşyerinde yaptığım işten dolayı en çok bu programı ben kullanıyorum. Burada öğrendiklerim uygulamada benim işime çok yarıyor, burada bu eğitimin en iyisini almaktan çok mutluyum” ifadesini kullandı.

TEORİK VE PRATİK EĞİTİMLER VAR

Bilgisayar Destekli Harita Çizimi Geliştirme branşında 80 saatlik teorik ve pratik olarak eğitimlerde harita hesaplamaları ve bilgisayarlı harita çizimi olarak 2 modül bulunuyor. Temel işlemlerle tanıtımların yapıldığı eğitimlerde alan hesapları, ölçü birimleri arası dönüşümler gibi teorik eğitimlerden sonra bilgisayar üzerinde ve alanda cihazlarla uygulama yapılarak eğitimler tamamlanıyor.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN

Siz de 12 ilçede 43 kurs merkezinde verilen eğitimlere katılmak için www.komek.org adresinden online kayıt yaptırarak istediğiniz branşta eğitim alabilirsiniz.