KO-MEK’i tercih etmeniz için çok sebebiniz var

12 ilçede açılan kurslarda 357 farklı branşta eğitim fırsatı sunan KO-MEK’i tercih etmeniz için çok sayıda sebebiniz var

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), Kocaeli genelinde verdiği eğitimlerle şimdiye kadar binlerce kişiye meslek ve sanat alanında umut kapısı oldu. Kimi yeni bir iş sahibi olmak için tercih etti, kimi kursiyer de kendini geliştirip daha donanımlı ve vasıflı olabilmek için 12 ilçede açılan kurslara gelerek ilgi duyduğu 357 farklı branşta eğitim alma fırsatı yakaladı. KO-MEK kimi zaman da kursiyerlerle birlikte sosyal yaşamın içinde farklı etkinlikler düzenleyerek günün yorgunluğunu atarken, kimi zaman ise stresle başa çıkabilmek için kurs merkezlerinde farklı sanat dallarında çalışmalar yaptı.

PERSONEL BORDRO VE ÖZLÜK İŞLERİ BRANŞI

Kurulduğu günden itibaren birçok farklı branşta eğitimler veren KO-MEK, vatandaşların talepleri doğrultusunda istenilen branşta ücretsiz kurslar açarak onların gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Personel bordro ve özlük işleri eğitimi kursu açarak muhasebe ve insan kaynakları alanında kendini geliştirmek isteyen kursiyerlere eğitim veren KO-MEK, 88 saatlik eğitim sonunda kursiyerlerine sertifikalarını verdi.

İNSAN KAYNAKLARI ALANINDA HER ŞEY VAR

Kurs boyunca kursiyerler; İşyeri açılış bildirgesi ile başlayarak, personel özlük dosyasının oluşturulması, SGK işe giriş-çıkış bildirgesi, iş görmezlik (istirahat) girişi, iş kazası bildirimi gibi konularda eğitim aldı. Ayrıca eğitim boyunca; İŞKUR işgücü çizelgesi, iş sözleşmesi türleri, iş akdi fesih, ücret bordrosunun hazırlama süreçlerinin detaylı olarak inceleme, kıdem-ihbar tazminatı hesaplama işlemlerini mevzuata uygun olarak hazırlanması gibi konularda eğitimler verildi.

“KO-MEK TÜM ÖN YARGILARIMI KIRDI”

Leyla Atakan KO-MEK Kurs Merkezi Personel Bordro ve Özlük İşleri kursuna katılan Emre Tunç, işletme mezunu olduğunu ifade ederek, ‘’Uzun zamandır insan kaynakları branşında çalışmak istiyorum. Bu alanda kendimi geliştirmek için İstanbul ve Sakarya ‘a eğitim alabileceğim yerleri araştırdım ama hepsi çok yüksek ücretler istedi. Daha sonra Kocaeli’de eğitim alabilir miyim diye araştırma yaparken KO-MEK’te bu eğitimin ücretsiz olarak alabileceğimi gördüm. Buraya ilk geldiğimde endişeli ve ön yargılıydım ama ilk günden itibaren ön yargılarım kırılarak burada verilen eğitimlerin çoğu eğitim kurumundan kat kat iyi olduğunu gördüm. Sınıf ortamı eğitmenlerimizin bize kattığı bilgiler beni yeterince tatmin etti. Ben özellikle KO-MEK’te eğitim aldığım için çok mutlu oldum” ifadesini kullandı. Emre Tunç son olarak ise “Personel Bordro ve Özlük İşlerinde eğitim almak isteyen kişilerin ücretsiz olarak eğitim almaları için KO-MEK’i tercih etmelerini tavsiye ederim” dedi.

NERELERDE ÇALIŞABİLİRİM?

KO-MEK’ten Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını alan kursiyerler işletmelerin insan kaynakları birimi, personel birimi, muhasebe birimlerinde rahatlıkla görev alabiliyor. Kurulduğu günden beri bir halk üniversitesi olmayı başaran meslek ve sanat alanında şimdiye kadar 357 farklı branşta 730 bin 711 kişiye eğitim veren KO-MEK’e başvuruda bulunmak için www.komek.org adresinden online kayıt yaptırarak istediğiniz branşta eğitim alabilirsiniz.