KO-MEK’ten iki yarışma birden

KO-MEK’in düzenleyeceği Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma ve resim yarışmaları için başvurular alınmaya başlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’nın (KO-MEK) kursiyerleri arasında öğrenirken eğlenmelerini sağlamak ve bir aile ortamı içinde öğrendikleri bilgileri beceriye dönüştürmek için her yıl düzenlediği Resim ve Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmalarını bu yıl da gerçekleştiriyor. KO-MEK Resim ve Kuran-ı Kerim branşında 01.09.2020 tarihinden sonra eğitim almış ya da eğitimine devam eden kursiyerler arasında düzenleyeceği yarışmaların son başvuru tarihi Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması için 25 Mart Cuma günü olurken, resim yarışması için ise 26 Nisan olarak belirlendi.

“KOCAELİ VE TURİZM TEMALI RESİM YARIŞMASI”

Resim branşı kursiyerlerinin bilgi ve becerilerini tuvale aktardığı yarışmalar sonucunda oldukça iddialı resimler ortaya çıkıyor. Her yıl farklı konseptte düzenlenen yarışmanın teması bu yıl “Kocaeli ve Turizm Temalı Resim Yarışması” olarak belirlendi. 26 Nisan’a kadar başvurularını yapan ve yarışmaya katılmak isteyen kursiyerlerin eserlerini, 10 Mayıs 2022 mesai bitimine kadar Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü Leyla Atakan Kültür ve Eğitim Merkezi Halkla İlişkiler Birimine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Alanında uzman jürinin değerlendirmesi sonrasında dereceye giren kursiyerler ödüllerini 14 Haziran 2022 Salı günü KO-MEK İzmit İlçe Sergisinde alacaklar.

YAĞLI BOYA TEKNİĞİ KULLANILACAK

Resimler “Kocaeli ve Turizm” temalı olacak şekilde serbest ölçülerde, yağlı boya tekniği ile tuval üzerine çizilmelidir. Yarışmaya katılan resimlerin, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış/ sergilenmemiş olup özgün bir çalışma olması gerekmektedir.

ESER KOCAELİ’Yİ TEMSİL EDECEK

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada her yarışmacı 1 (bir) eserle katılabilir.

Yarışmaya, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları dışında (KO-MEK) resim branşında 01.09.2020 tarihinden sonra eğitim almış ya da eğitimine devam eden kursiyerler katılabilir. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir. Yarışmacılar, Kocaeli il sınırları içerisinde bulunan doğa ve mekân dışında herhangi bir resim ile yarışmaya katılırlarsa (tespit edildiği takdirde ödül almış olsa dahi) diskalifiye edilir

KUR’AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA YARIŞMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) in düzenlediği bir diğer yarışma ise Kur’an-ı Kerim Tecvidli Okuma yarışması da her yıl olduğu gibi bu yılda kursiyerler arasında düzenlenecek. KO-MEK’te 01.09.2020 tarihinden sonra eğitim almış olan kursiyerlerin katılacağı Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasına başvurular 25 Mart 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar www.komek.org web sitesi üzerinden alınacaktır.

KURALLAR VE PUANLAMA

Ön eleme tarihlerinin başvurular bittikten sonra ilan edileceği yarışmada final ise 26 Nisan 2022 Salı yapılacaktır ödül töreninin 14 Haziran 2022 Salı KO-MEK İzmit İlçe Sergisinde düzenleneceği yarışmada; Geçmiş yıllarda Müdürlüğümüzce yapılan bu yarışmaya katılıp dereceye girmiş kursiyerler yarışmaya katılamayacaktır. Yarışmaya jüri üyelerinin 1. Derece yakınları katılamaz. Yakınlık derecesi tespit edildiği anda yarışmacı diskalifiye edilecektir. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı uzman personellerinden oluşacak jüri tarafından değerlendirilecektir.

3 BÖLGEDEN 5 ER KİŞİ FİNALE ÇIKACAK

Yarışmaya başvuran sayısı doğrultusunda İzmit, Gebze ve Gölcük ilçelerinde ayrı ayrı yarı final yapılacak ve her bölgeden seçilen 5’er kişi olmak üzere toplamda 15 kişi ile final programı gerçekleştirilecektir. İzmit, Gebze ve Gölcük ilçelerinde yarı final yapılması durumunda katılımcılara yer, tarih ve saat bilgisi ayrıca duyurulacaktır.