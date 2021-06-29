KOBİ’lerin Nakit İhtiyacına Hızlı Çözüm: Figo Kolay Finansman

Tedarikçi finansmanına aracılık eden FinTech şirketi Figopara, KOBİ’lerin ticari performanslarını objektif kriterlerle puanlayarak daha süratli ve kolay finansmana ulaşmasını sağlayan Figo Kolay Finansman hizmetini hayata geçirdi. Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar, “Figo Kolay Finansman ile elektronik fatura, elektronik defter üzere yasal bilgilerden elde edilen puanlama sayesinde KOBİ’lerin ticari performanslarını kıymetlendirerek bankalardan finans takviyesine süratli bir biçimde ulaşmasına aracılık ediyoruz” dedi.

Firmaların işletme sermayesini genişletmek ve tedarikçi finansmanına aracılık etmek emeliyle kurulan FinTech şirketi Figopara, firmaların ticari performanslarını puanlayarak, finansmana kolay ve süratli ulaşabilecekleri Figo Kolay Finansman teknolojisini hayata geçirdi. Şirketlerin elektronik fatura ve elektronik defter dataları ile ticari performanslarını puanlayan Figo Kolay Finansman, bankalardan finansman dayanağının çok süratli bir halde sağlanmasına aracılık ediyor.

5,6 MİLYON DOLAR YATIRIMLA DATAYA DAYALI PUANLAMA SİSTEMİ

2020 yılında toplamda aldıkları 5.6 milyon dolarlık yatırımı Figo Kolay Finansman’ı devreye almak için kullandıklarını söyleyen Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar, “Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi periyodunda KOBİ’lerin ve şirketlerin finansmana erişimi en büyük sıkıntılardan biri olarak karşımıza çıktı. Biz de bu devirde Figopara kullanıcılarından gelen tahlil talepleri doğrultusunda Figo Kolay Finansman’ı hayata geçirdik” dedi. Geliştirilen teknolojik modelle e-fatura ve e-defter kullanan ticari işletmelerin özel entegratörlerinden e-fatura bilgilerini alarak değerlendirmeye tabi tutulduğunun altını çizen Bahar, kelamlarına şöyle devam etti: “Firmaların ticari faaliyetlerinin kıymetlendirilmesi sonucunda oluşan puana nazaran tahsil edebilecekleri faturalar için uygun banka teklifleri sunuyoruz. Seçilen banka teklifiyle tahsilat süratli bir halde gerçekleştirilirken, tüm müracaat sürecinin dijital olarak yapılması firmalar için süreçlerin daha da süratli sonuçlanmasını sağlıyor.”

‘2021’DE FİGO KOLAY FİNANSMAN’LA BİRLİKTE 2 MİLYAR TL FİNANSMANA ARACILIK EDECEĞİZ’

Figo Kolay Finansman hizmetinden faydalanmak için firmaların Figopara’ya giriş yaptıktan sonra özel entegratör vasıtasıyla e-fatura ve e-defter bilgilerini Figopara’ya aktarmalarının kâfi olduğunu vurgulayan Bahar, “Bankadan bir kredi almak istediğinizde işletmenizin bilançosuna, gelir-gider kompoziyonuna ve geçmiş kredi performansına bakılır. Figo Kolay Finansman’la işletmenizin yalnızca ticari faaliyetlerini dikkate alarak bir puanlama yapıyoruz. Böylece ticari faaliyetinizin genel performansına bakılarak finansmana daha süratli erişmenize aracılık ediyoruz. Figopara ile 4000’in üzerinde KOBİ’nin 1.5 milyar TL’lik finansmanına aracılık ettik. 2021 yılı sonunda bu sayının Figo Kolay Finansman hizmetimizle birlikte 2 milyar TL’ye ulaşmasını hedefliyoruz. 2021 yılında bir diğer gayemiz ise tüm üyelerimizi Figo Kolay Finansman sistemine entegre ederek, KOBİ’lerin finansmanına takviye olmak için yurtdışında KOBİ’lere sunulan 75 milyon Euro’luk takviyesi Türkiye’ye getirmek. KOBİ’lerin ticaret finansmanına daha rahat ulaşmaları için yatırımlarımıza orta vermeden devam edeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı