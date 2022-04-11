KOBİS’in üye sayısı 200 bin oldu

Çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracı olan bisikleti özendirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan “KOBİS” 200 bin üyeye ulaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılında faaliyete geçirdiği Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi “KOBİS” 12 ilçede hizmet veriyor. 73 istasyon, 864 adet akıllı park ünitesi ve 520 akıllı bisikletten oluşan KOBİS’in üye sayısı 200 bine ulaştı.

12 İLÇEDE 73 KOBİS İSTASYONU

Kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkânlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için kurulan Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi “KOBİS” 12 ilçeye de yayıldı. KOBİS toplamda 73 adet akıllı bisiklet istasyonu, 864 Adet akıllı park ünitesi ve 520 akıllı bisiklet ile hizmet veriyor. Tüm ilçelere yaygınlaştırılan istasyonlar ve yapılan yenileme çalışmaları vatandaş memnuniyetine de yansıdı. Avrupa Hareketlilik haftasında KOBİS üye sayısı 200 bin kişiye ulaştı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın KOBİS hizmetiyle birlikte “Daha temiz çevre, daha az trafik” sloganıyla vatandaşların bisiklet kullanması için çalışmaları devam edecek.