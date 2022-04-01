Koç Holding’in 58. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Koç Holding’in 58. Olağan Genel Kurulu, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Koç Holding üst yönetimi ve hissedarların katılımıyla 1 Nisan Cuma günü Nakkaştepe’deki Holding merkezinde gerçekleşti. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un katılamaması sebebiyle Genel Kurul toplantısına Ali Y. Koç Başkanlık etti. Toplantıda katılımcılar ile 2021 yılı Faaliyet Raporu paylaşılırken, Yönetim Kurulu Raporu okundu. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç açıklamasında “Ülkemizin geleceğine güveniyoruz ve yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, “Koç Topluluğu, böylesi belirsizliklerle dolu bir seneyi daha memnuniyet verici finansal neticelerle geride bıraktı” diye konuştu. Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ise “Koç Topluluğu’nun bilhassa son iki senedir büyük zorluklar altında başarıyla sınanan performansının ardında, hem bir asırlık köklü kurumsal değerlerimizden aldığımız güç hem de inançla sarıldığımız dönüşüm programları sayesinde geliştirdiğimiz modern yetkinliklerimizin büyük rolü var” dedi.

Rahmi M. Koç: “Ülkemizin geleceğine güveniyoruz ve yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Faaliyet Raporu açıklamasında, “Koç Topluluğu olarak sağlıklı bilançomuz, kuvvetli likiditemiz, döviz kazandırıcı faaliyetlerimiz, geniş tedarik zincirimiz ve aralıksız sürdürdüğümüz yatırımlarımız sayesinde bu zorlu dönemde de ülkemiz için değer yaratmayı sürdürdük” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “2021 yılındaki 17,3 milyar TL (1,9 milyar ABD doları) yatırımla beraber son 5 yılda yaklaşık 53 milyar TL (8,9 milyar ABD doları) yatırım gerçekleştirmiş olduk. Her fırsatta dile getirdiğimiz üzere, ülkemizin geleceğine güveniyoruz ve yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.” Eğitim, bilim, sağlık, kültür ve sanat alanlarındaki çalışmalarıyla toplumsal kalkınmaya çok yönlü destek olduklarını belirten Rahmi M. Koç, “Yarım asrı geride bırakan Vehbi Koç Vakfı sayesinde, ticari başarılarımızla yarattığımız katma değeri çeşitli projeler ve yatırımlar yoluyla halkımızla paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ömer M. Koç: “Aşının yanı sıra tedavi imkânlarının da gelişmesiyle, 2022’nin ikinci yarısında pandeminin önemli ölçüde kontrol altına alınabileceği öngörülüyor.”

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ise Faaliyet Raporu’nda yer alan açıklamasında COVID-19 pandemisinin yarattığı sıkıntılarla baş etmek zorunda kaldıkları bir yılı daha geride bıraktıklarını belirterek şöyle dedi: “2022 yılında tüm dünyaya yetecek kadar aşı üretilmiş olacak; ancak maddi imkânları yetersiz ülkelerin aşıya erişiminde küresel dayanışmayla hareket edilemezse, sene sonunda gördüğümüz gibi yeni varyantlarla riskin süreceği âşikâr. Yine de, aşının yanı sıra tedavi imkânlarının da gelişmesiyle, 2022’nin ikinci yarısında pandeminin önemli ölçüde kontrol altına alınabileceği öngörülüyor. Ancak her hâlükârda, ülkeler ve toplumsal kesimler arasında derinleşen eşitsizliklerle, pandemi sonrasında siyasi risklerin arttığı bir dünya bulacağımız kanaatindeyim.”

Ömer M. Koç: “Şartlar ne olursa olsun, miras aldığımız asırlık kurumsal değerlere sımsıkı sarılarak Ülkemiz ve insanlık adına en iyisini yapma gayretinde olacağız.”

Koç Topluluğu’nun belirsizliklerle dolu bir seneyi daha memnuniyet verici finansal neticelerle geride bıraktığına dikkat çeken Ömer M. Koç, “Tüm gruplarımız, bütçe öngörülerinin üzerinde bir performans sergilediler. Sürekli değişebilen koşullara uygun kararları alarak, riskleri yönetip fırsatlardan istifâde ederken, uzun vâdeli stratejik odağımızı da muhafaza ettik. Yapı Kredi’de ortağımızın hisselerinin satın alınması ve Koç Holding ile Arçelik hisselerinin geri alım programları piyasa tarafından müspet karşılandı. 2020’de duyurduğumuz Arçelik-Hitachi ortaklığının tamamlandığı ve Ford Otosan’ın ülkemizin elektrifikasyon odaklı en büyük otomotiv yatırımına fiilen başladığı bir seneyi geride bırakıyoruz. Arçelik’in Whirlpool’un Türkiye’deki şirketini ve Entek’in Süloğlu rüzgâr enerjisi santralini satın alması da yıl içinde attığımız diğer önemli adımlardı. Başarılı finansal neticelerimize yansıyan operasyonel ve stratejik kararları hızla alıp hayata geçirirken, değişimi kucaklayan bir kültürü yerleştirme çabalarımızın meyvelerinden istifâde ediyoruz. Dijital dönüşüm, çevik yönetim, sıfır bazlı bütçeleme, inovasyon ve girişimcilik projelerimizle şekillenen kültürel dönüşüm programımızın kapsamına bu sene, önemli bir adım atarak karbon dönüşüm ayağını da ekledik. Küresel ekonominin ve siyasetin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelen bu konunun, yakın gelecekteki rekabetçiliğimizi şekillendireceği açıktır. Karbon Dönüşüm Programımız, bizi bu geleceğe hazırlayacak iddialı ve gerçekçi bir bakış açısı sunacak. Ne mutlu ki, 2021 senesinde de Ülkemizin en itibarlı markası olarak gösterildik. Her zaman vurguladığım üzere, itibarımızın en önemli unsuru geleceğimiz olan gençlerimiz nezdindeki algımızdır. Koç Topluluğu, onların umutlarını besleyen ve ideallerini gerçekleştirmelerini mümkün kılan ‘güvenilir bir paydaş’ olmak için elinden geleni yapmayı sürdürecektir. Şartlar ne olursa olsun, miras aldığımız asırlık kurumsal değerlere sımsıkı sarılarak Ülkemiz ve insanlık adına en iyisini yapma gayretinde olacağız” dedi.

Levent Çakıroğlu: “Yaşanan zorluklara rağmen, portföyümüzün yapısı, basiretli finansal yönetim ve sağlam iş stratejimizle seneyi sıra dışı bir finansal performansla kapattık.”

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da Faaliyet Raporu’nda yer alan açıklamasında, “Yaşanan zorluklara rağmen, portföyümüzün yapısı, basiretli finansal yönetim ve sağlam iş stratejimizle seneyi tüm gruplarımızda bütçenin üzerinde, sıra dışı bir finansal performansla kapatmanın mutluluğunu yaşıyoruz” derken şunları kaydetti: “2021’de konsolide gelirlerimiz 89 artışla 346,7 milyar TL’ye ulaşırken, kombine yurt dışı gelirlerimiz 19 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Belirsizlik ortamına rağmen 2021’de yaptığımız 17,3 milyar TL kombine yatırımla, son 5 senedeki yatırımlarımızın toplam tutarını 53 milyar TL’ye çıkardık. Küresel büyüme vizyonumuz doğrultusunda yurt dışı yatırım faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz. Koç Topluluğu’nun bilhassa son iki senedir büyük zorluklar altında başarıyla sınanan performansının ardında, hem bir asırlık köklü kurumsal değerlerimizden aldığımız güç hem de inançla sarıldığımız dönüşüm programları sayesinde geliştirdiğimiz modern yetkinliklerimizin büyük rolü var. Dijital dönüşüm, inovasyon, kurum içi girişimcilik, çevik yönetim ve sıfır bazlı bütçeleme gibi, özünde gelecek odaklı, çok boyutlu bir kültürel değişim içeren programlarımızla, yurt içinde ve uluslararası itibarlı platformlarda paydaşlarımıza örnek gösteriliyoruz.”

“Yürüttüğümüz tüm dönüşüm programlarının öznesi, gurur duyduğumuz insan kaynağımızdır” diyen Levent Çakıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Kapsamlı programlarla tüm şirketlerimizde çevik yönetim anlayışını yaygınlaştırıyor, şirket içi diyalog mekanizmalarını iyileştiriyoruz. Stratejik iş gücü dönüşümü çalışmalarımız da 2021 yılında hız kazandı. Forbes Dergisi’nin yayımladığı ‘Dünyanın En İyi İşverenleri’ araştırması listesinde son 5 yıldır devam eden Türkiye 1’inciliğini 2021 yılında da bırakmadık; Koç Holding bir önceki yıla göre 124 sıra yükselerek dünyanın en iyi 165’inci işvereni seçildi.”

Koç Holding’in yeni Yönetim Kurulu belirlendi

Koç Holding 58. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda seçilen Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşmaktadır:

Rahmi M. Koç – Şeref Başkanı

Ömer M. Koç – Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Y. Koç – Başkan Vekili

Semahat S. Arsel – Üye

Caroline N. Koç – Üye

İpek Kıraç – Üye

Levent Çakıroğlu – Üye ve CEO

Jacques A. Nasser – Üye

Emily K. Rafferty – Bağımsız Üye

Dr. Cem M. Kozlu – Bağımsız Üye

Peter Martyr – Bağımsız Üye

Michel Ray de Carvalho – Bağımsız Üye

2021 YILINDA KOÇ HOLDİNG VE KOÇ TOPLULUĞU:

Faaliyet Raporu’nda Yönetim Kurulu’nun 2021 yılına ilişkin genel değerlendirmesi şöyle yer aldı:

Koç Holding, Fortune’un “Dünyanın En Büyük 500 Şirketi” sıralamasında yer alan tek Türk şirketidir. Ayrıca, Forbes tarafından yayınlanan “Dünyanın En İyi İşverenleri” listesinde bu yıl da Türkiye’nin 1 numarası olmuştur.

2021 yılında Koç Holding’in kombine gelirleri 544,3 milyar TL olmuştur.

Küresel büyüme, güçlü markalar yaratma, tüm paydaşlarımız için hep daha fazla değer sağlama ve insan kaynağımızı geliştirme hedefleri yatırımlarımıza yön vermeye devam etmiştir. 2021’de yapılan 17,3 milyar TL kombine yatırım ile son 5 yıllık toplam tutar 53 milyar TL’ye ulaşmıştır. En fazla yatırım otomotiv sektöründe gerçekleştirilmiş, onu enerji ve dayanıklı tüketim sektörleri izlemiştir.

Ar-ge, inovasyon, teknoloji ve dijital dönüşüm Topluluğumuzun odaklandığı başlıca alanlar arasında olmaya devam etmiştir. 2021 yılında yaklaşık 3,3 milyar TL ar-ge yatırımı yapılmıştır. Koç Topluluğu, Türkiye’de özel sektör ar-ge yatırımlarının yaklaşık yüzde 7’sini gerçekleştirmektedir.

Koç Topluluğu’nun yurt dışı gelirleri, özellikle otomotiv ve dayanıklı tüketim şirketlerimizin ihracat performansları ile 19 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiş; yurt dışı gelirlerin toplam kombine gelirler içindeki payı yüzde 32 olmuştur. Tüpraş dâhil yabancı para ve yabancı paraya endeksli gelirler, toplam kombine gelirlerin yüzde 53’ünü oluşturmuştur.

31 Aralık 2021 itibarıyla, Borsa İstanbul 100 endeksindeki (BIST 100) halka açık şirketleri ile Koç Holding’in toplam değerinin, BIST 100’deki şirketlerin piyasa değeri içindeki payı yüzde 21 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Koç Topluluğu’nun kombine gelirlerinin Türkiye’nin GSYH’sine oranı yüzde 8 seviyesinde olup; ihracatı Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 7’sini oluşturmuştur.

Koç Topluluğu’nun sürdürülebilirlik öncelikleri ile buna bağlı performansına detaylıca yer verilen Koç Holding 2021 yılı Faaliyet Raporu’ndan öne çıkan başlıklar ise şöyle:

Koç Topluluğu’nun iş modelinin odağında faaliyet gösterdiği ülkeler ve dünya için uzun vadeli, sürdürülebilir değer yaratmak bulunmaktadır. Bu doğrultuda, Koç Holding sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını “Geleceğe. Birlikte” stratejisi çerçevesinde yönetmektedir.

İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’ne (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures – TCFD) destek veren şirketler arasında yer alan Koç Holding iklim değişikliğinden kaynaklanan riskleri ve oluşabilecek fırsatları TCFD çerçevesinde yönetmeyi, paydaşlarına düzenli olarak açıklamayı ve ekosistemine yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

Koç Holding 2050 karbon nötr hedefi doğrultusunda, Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını 2017 referans yılına göre 2030 yılında 27, 2040 yılında 49 oranında azaltmayı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için gereken düşük karbon ekonomisine geçiş yol haritasını oluşturmak adına Topluluk genelinde Karbon Dönüşüm Programı başlatılmıştır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı