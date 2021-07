Koç Üniversitesi 26 ve 27’inci Dönem Mezunlarını Verdi

Koç Üniversitesi’nin “26 ve 27. Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet Töreni” çevrimiçi canlı olarak gerçekleştirildi. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Kısmı öğrencisi İpek Bahar Ungan’ın 2020 yılı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Kısmı öğrencisi Burcu Magemizoğlu’nun 2021 yılı okul birincisi olduğu Koç Üniversitesi’nde, lisans ve lisansüstü eğitimini tamamlayan 2328 öğrenci mezun oldu. Merasimde konuşan Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Lideri Prof. Dr. Parıltı Yalman, “Koç Üniversitesi’nin, dünyanın en prestijli bilim yuvalarından biri haline geldiğini görmek ve bilmek, sizlerle birlikte hoş ülkemizi bilim dünyasında yüceltmek en büyük idealimizdir. Bu mevzuda taviz vermeyeceğiz” dedi. Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan da, “Büyük lider Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin harika bir ilim ordusuna sahip olmasının en az güçlü bir ordusu olması kadar kıymetli olduğunu vurgulamıştır. Yaklaşık 100 yıl sonra ne memnun bize ki, ulu liderimizin işaret ettiği kuvveti, Koç Üniversitesi’nin tüm bileşenlerinde bir ortaya getirmeyi başardık ve daha da güçlendirmek yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu. Merasimin konuk konuşmacısı olan ve hayatını dünyanın en fakir insanları için sıhhat hizmetlerinin güzelleştirilmesine adayan tıbbi antropolog ve tıp tabibi Prof. Dr. Paul Farmer ise yeni mezunlara, “Her mezuniyette olduğu üzere, artık ‘muhteşem yalnızlığınızdan’ çıkıyorsunuz. Pek çoklarının ‘gerçek dünya’ dediği yere geri dönüyorsunuz. Elbette her vakit gerçek dünyanın bir parçasıydınız ve hepimiz üzere onun içinde kendinizi geliştirmek zorundasınız. Artık Bilim Kapısı’ndan geçin ve bu kapıyı hiç kapatmayın” diye seslendi.

Koç Üniversitesi lisans ve lisansüstü eğitimini muvaffakiyetle tamamlayan 2020 ve 2021 sınıflarından 2328 öğrenci, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü çevrimiçi canlı olarak düzenlenen, 26 ve 27’inci Mezuniyet Törenleri’yle mezun oldu. 2020 yılının üniversite birincisi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Kısmı öğrencisi İpek Bahar Ungan, 2021 yılı birincisi ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Kısmı öğrencisi Burcu Magemizoğlu’nun oldu.

Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Lideri Prof. Dr. Parıltı Yalman ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan’ın katıldığı merasimde, hayatını dünyanın en fakir insanları için sıhhat hizmetlerinin güzelleştirilmesine adayan tıbbi antropolog ve tıp hekimi Prof. Dr. Paul Farmer bu yılın konuk konuşmacısı olarak öğrencilere seslendi.

Prof. Dr. Işık Yalman: “Dünya küçülüyor, Artık orijinal bir dünyadayız”

Koç Üniversitesi’nin elde ettiği büyük muvaffakiyetlerde değerli katkıları bulunan Koç Ailesine, mütevelli heyeti üyelerine, öğretim üyelerine, mezunlara ve öğrencilere teşekkür eden Prof. Dr. Işık Yalman, şöyle konuştu: “Sizlere bugün geleceğe açılan Bilim Kapısı’ndan sesleniyorum. Sizler ki, bilim ve irfanla dolu yılların havasını teneffüs ederek bu kapıdan tekraren girdiniz, bu koridorlardan tekraren geçtiniz. Koç Üniversitesi’nin, dünyanın en prestijli bilim yuvalarından biri haline geldiğini görmek ve bilmek, sizlerle bir arada hoş ülkemizi bilim dünyasında yüceltmek en büyük idealimizdir. Bu hususta taviz vermeyeceğiz.

Dünya için çok kıymetli ve birçok değişiklikleri de beraberinde getirecek hayli külfetli bir periyodun son dönemecine girerken, birlikte öğrendik, birlikte çalıştık ve en kıymetlisi birlikte zorlukların üstesinden geldik. Üniversitemize birinci ayak bastığınızdaki hayal ettiğiniz son bu olmayabilir fakat unutmayın ki, sizlerin Koç Üniversitesi mezunu olarak altından değerli birer diplomanız olacak. Değerini bilmenizi isterim. Her birinize, bütün hayatınız boyunca değerli kapılar açılacaktır. Çok çalışkan, çok namuslu, çok haysiyetli ve çok üretken olun. Çok başarılı, mükemmel bir gelecek sizi bekliyor. Değişik kültürleri tanımaya, değişik lisanları öğrenmeye uğraş edin ve öğrenin. Dünyamız çok küçülmekte, sizin hayatınız Doğu-Batı-Kuzey-Güney demeden çok değişik beşerler ve kültürlerle çok yakın olacaktır. Yepisyeni, hayret verici teknolojik bir dünyaya gerçek süratle gittiğimizi internet ekranları ile bu musibet Korona virüsü hepimize uygunca anlattı. Fakat her şeyden önce âlâ insan olmaya çaba ediniz. Memnunluk uygunluktan gelir” dedi.

Prof. Dr. Işık Yalman kelamlarına şöyle devam etti: “Sevgili Mevlanamızın kelamlarına kulak verin. Kozmik şairimiz Yunus Emre ne demiş, uygun dinleyin. Birtakım eski sömürgeci ve esir ticareti ile güçlü olmuş ülkelerin boş laflarına, geri kalmış ülkeler, gelişmemiş ülkeler propagandasına prestij etmeyiniz. Artık yesyeni bir dünyadayız. Özellikle unutmayınız ki insaniyet, insan olma konusunda hiçbiri bizden üstün değildir.

Prof. Dr. Umran İnan: “Neredeyse her gün yeni bir disiplin doğuyor; eski disiplinler ise beklenmedik iş birlikleriyle tekrar hayat buluyor”

Mezuniyet merasimi nedeniyle öğrencilere seslenen Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan da şunları söyledi: “Büyük lider Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin eksiksiz bir ilim ordusuna sahip olmasının en az güçlü bir ordusu olması kadar kıymetli olduğunu vurgulamıştır. Yaklaşık 100 yıl sonra ne memnun bize ki, ulu liderimizin işaret ettiği kuvveti, Koç Üniversitesi’nin tüm bileşenlerinde bir ortaya getirmeyi başardık ve daha da güçlendirmek yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Önümüzdeki 10 ila 20 yıl içerisinde insanlığı ve toplumları en çok etkileyecek olan yeni buluşların birçok toplumsal, insani bilimler ile temel bilimler, mühendislik ve tıp alanlarının kesişmelerinde ortaya çıkacak. Biz de Koç Üniversitesi’nde kuruluşumuzdan bu yana disiplinlerarası çalışmalara odaklanıyoruz. Öğrencilerimizin bilhassa son yıllarda artan çift-anadal tercihlerinde birbirine daha dikey seçimleri yapmaya, örneğin bir mühendisin psikoloji yahut ideoloji okumaya, iktisat okuyan bir öğrencimizi görsel sanatlara teşvik ediyor, bu heves ve heyecanlarını en güzel biçimlerde yakalayabilmeleri için her türlü imkânı sağlıyoruz. Bilimdeki değişim suratı artık yüzyıllar yahut on yıllarla değil, yıllar ve hatta aylar bazında ölçülür oldu. Neredeyse her gün yeni bir disiplin doğuyor; eski disiplinler ise beklenmedik iş birlikleriyle tekrar hayat buluyor.”

Üniversite olarak, 28 yılı geride bıraktıklarını ve bugün bilimsel araştırma ve geliştirme alanlarında Avrupa’dan en çok fon alan ve TÜBİTAK’tan da en çok proje takviyesi alan birkaç üniversiteden biri haline geldiklerine vurgu yapan Prof. Dr. Umran İnan kelamlarına şöyle devam etti:

“Bu gurur veren tablo çok daha yenilikçi ve katma kıymeti yüksek çalışmalar yapmamız için bizi daha da cesaretlendiriyor. Bizlere büyük dayanak sağlayan Vehbi Koç Vakfı tarafından bugüne kadar kampüslerimize yapılan yatırım, yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaştı. Vakfımızın üniversitemize aktardığı kaynak ise bu yıl yaklaşık 25 milyon dolar mertebesinde. Ülkemiz güçlü bir periyottan geçse de daha evvel tarihimiz boyunca birçok kere yaptığımız üzere, bu krizden daha güçlü çıkacağımızdan eminim. Bu çetin devirde ödün vermeden, ihtimamla ve özveri ile çalışan, ülkemizde eğitimde ve bilimde bir mükemmeliyet merkezi olma misyonumuzu sürdüreceğiz. Bu noktada, üniversite olarak en gurur duyduğumuz programlarımızdan biri olan Anadolu Bursiyerleri’nden kelam etmek isterim. Geçen yıllarda 782 öğrencinin 300’ü aşkın farklı kurum tarafından desteklendiği bu program çerçevesinde, bu yıl da 50’den fazla yeni kurumun dayanağıyla ülkemizin dört bir yanından gelen başarılı lakin ekonomik yetersizliği olan 200’e yakın parlak gencimizi daha üniversitemize bu formda yerleştireceğiz.”

Prof. Dr. Umran İnan: “Üniversite eğitimini jenerasyonlar ortası bir randevu olarak görüyoruz”

Üniversite olarak ana ideolojilerinin en özgür ortamı yaratmak olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Umran İnan 2020 ve 2021 mezunlarına şöyle seslendi: “Zira biliyoruz ki, insan en çok ve en hoş şeyleri en hürken üretir. Biz üniversite eğitimini jenerasyonlar ortası bir randevu olarak görüyoruz. Bir Üniversite aslen mezunlarıdır ve mezunlarımız da zati üniversitemizdir. Üniversitemizde aldığınız geniş tabanlı eğitim sizlerin yeni normali inşa etmenizi, bizi daha sağlıklı bir topluma yönlendirmenizi sağlayacak en kıymetli ayrıcalıklarınızdan biri olacaktır. Son yüzyılın tüm dünya genelinde halk sıhhatine en önemli tehlikesi olarak görülen COVID-19 ile olan tecrübeniz, sizleri gelecekteki mümkün salgınlara ve öteki dünya meselelerine yenilikçi yanıtlar bulmaya yönlendirecektir. Bundan sonraki hayatınızda da sanat, kültür ve sporu ihmal etmeyin ve sakın muvaffakiyet hırsına kapılıp yalnızca mesleğe odaklı kalmayın. Günün sonunda değerli olanın yaptığınız her işte, birlikte çalıştığınız ve etkilediğiniz beşerler olduğunu unutmayın. Sizler yarının niyet başkanları, iş dünyasının başkanları, mühendisleri, hukukçuları, bilim insanları, hekimleri, hemşireleri ve sanatçılarısınız; elhasıl siz yarınımızın sahipleri ve ülkemizin geleceğisiniz. Merhum Vehbi Koç’un dediği üzere “Ülkem varsa ben de varım, demokrasi varsa hepimiz varız.” Ülkemizi daha aydınlık günlere taşıyacak olan sizlersiniz. Yalnızca muvaffakiyet ve sonuç odaklı değil, birebir vakitte insan odaklı olun. Sürekli müspet, yapan ve mütevazı olun. Hayatta ne ile karşılaşırsanız karşılaşın, heves ve heyecanınızı sakın ola ki kaybetmeyin. Size gösterilen yollardan yürümeyin; kendi yol ve patikalarınızı oluşturun ki, diğerleri da o yeni yollardan ve patikalardan yürüyebilsin. Hep sevdiğiniz uğraşlara yanlışsız yönelin, fakat gönülden sevdiğiniz işlerde memnun ve başarılı olabilirsiniz. Gördüğünüz kusurları ve eksiklikleri, yeni şeyler öğrenmek için fırsatlar olarak değerlendirin. Ne yaparsanız yapın, yazılı ve kelamlı bağlantınıza itina gösterin, gerçek yazın ve düzgün konuşun.”

Prof. Dr. Paul Farmer: “Daha Yeterli Bir Dünya İçin Çalışın. Yaşadığımız Dünyayı Asla Unutmayın”

Konuk konuşmacı olarak merasime katılan tıbbi antropolog ve tıp hekimi Paul Farmer, “Her mezuniyette olduğu üzere, artık ‘muhteşem yalnızlığınızdan’ çıkıyorsunuz. Pek çoklarının ‘gerçek dünya’ dediği yere geri dönüyorsunuz. Elbette, her vakit gerçek dünyanın bir parçasıydınız ve hepimiz üzere onun içinde kendinizi geliştirmek zorundasınız. İster yerleşkede, ister yerleşke dışında, ister Boğaz’ın doğusunda, ister batısında yahut Türkiye’nin sonları dışında olsun, siz mezunlar Bilim Kapısı’ndan çıkmaya hazır olun ve bu kapıyı kapatmayın. Siz mezunlar yalnızca yakın etrafınızı değil, çok daha geniş bir çevreyi düşünmek durumundasınız. Yalnızca kendi vatanınızı değil, hepimizin içinde yaşadığı ortak vatanımız olan dünyayı düşünmelisiniz. Tüm salgınlar yaşadıklarımız, bize toplumsal dünyada yaşadığımızı hatırlatır ki, sizler de artık bu dünyaya dönüyorsunuz; aslında hiç terk etmemiş olduğunuz tıpkı dünyaya” dedi. Paul Farmer, mezuniyet sonrası öğrencilerin hayatlarını yakından ilgilendirdiğini düşündüğü üç noktaya değinerek, şöyle devam etti:

“Birincisi, mezun olduğunuz okulun misyonu bu ülkenin genç insanlarını manalı, etik bir hayat için hazırlamak ve sizin günümüzde hala insanlığın başına sıkıntı olan meselelere dair tahlil arayışlarına katkıda bulunmanızı sağlamak. Gerek terör, gerek iklim değişikliği, gerekse sıhhat konusundaki eşitsizlikler olsun. Fakat yeteneklerinizin tesir alanı yalnızca Türkiye ile hudutlu kalmamalı. Ülkenizin dünyadaki yerini hatırlamalısınız.

İkinci olarak, şayet daha uygun bir dünya kurmak istiyorsak, Koç ve Harvard üniversiteleri de dahil olmak üzere tüm üniversiteler eşitliğe odaklanmalı. Mezunları da o denli.

Üçüncüsü ise bir anlığına yakın geleceğe dair kendi planlarınızdan başınızı kaldırın ve paylaştığımız ortak ufuklara bakın. Hepimiz, içinde yaşadığımız dünyayı anlamak için daha fazla gayret göstermeliyiz. Sözlerimi bitirirken, sizlerle bana yol gösteren Türk hocamdan öğrendiğim bir şeyi paylaşmak istiyorum. Harvard’ta antropoloji profesörü ve tıpkı vakitte Koç Üniversitesi’nin kurucularından olan Parıltı Yalman bugün bizi dinliyor; Prof. Dr. Parıltı Yalman’ın bana benzersiz derslerinde öğretmiş olduğu üzere, insanlık olarak üç farklı dünyada değil, tek bir dünyada, daima birlikte yaşıyoruz ve bu çok karmaşık bir dünya. Çünkü global ve uzaklarda olan olayları anlamaya çalışırken, bir yandan lokal dünyaların da kıymetli olduğunu unutmamak zorundayız. Ve en değerlisi, Parıltı Yalman bize toplumsal meselelerin tahlillerinin de toplumsal olması gerektiğini öğretti. Yani, karşı karşıya kaldığımız musibetler birçok vakit birer doğal afet değil, kendi yarattığımız felaketler. Ve sevgili mezunlar, bu da demek oluyor ki, çatışmalar ve hastalıklarla dolu bir dünyada, varlığı insanların yaptıkları ve yapmadıkları nedeniyle tehdit altında olan bir gezegende kendinizi geliştirirken, dünyamızı da daha uygun hale getirmek için önünüzde pek çok fırsat olacak. Bugün ‘sizlerle’ olmama müsaade verdiğiniz için teşekkür ederim. Artık Bilim Kapısı’ndan geçin ve bu kapıyı hiç kapatmayın” diye konuştu.

2020 yılı birincisi İpek Bahar Ungan: “Koç Üniversitesi’nin sunduğu eğitim imkânları, öğrencilerine araştırma, tahlil ve bilgiye ulaşma isteği aşılamasıyla 2020 sınıfı mezunları olarak girdiğimiz her ortamda Koç Üniversitesi’nin ışığıyla parlamaya devam edeceğiz. Bize bilimi temel alan, akılcı ve yenilikçi bir eğitimle dünya vatandaşı olarak yetiştiren bu okulda, öğrenci olma talihini sunan başta ulu lider Mustafa Kemal Atatürk’e, Koç Üniversitesi’ne ve Vehbi Koç Vakfı’na sonsuz teşekkür, minnet ve hürmetlerimi sunuyorum” dedi.

Merasimde konuşan 2021 yılı birincisi Burcu Magemizoğlu ise, “Dünyada bir fark yaratabilmek için gücü daima bilgide buldum ve Koç Üniversitesi tam da bu noktada benim talihim oldu. Zira burada kapılar sizin için daima açıktır, siz kâfi ki isteyin; disiplinlerarası eğitim, yurt dışı imkânları ve toplumsal faaliyetler önünüzdeki sonsuz fırsatlardan yalnızca sayabildiklerim. Her muvaffakiyet beraberinde sorumluluk getirir, biz de Koç Üniversitesi mezunları olarak böylesine kaliteli bir eğitim almanın ne kadar büyük bir baht olduğunu daima hatırlamalıyız. Maalesef talih diyorum zira nitelikli eğitim birçok çocuk ve genç için hâlâ bir baht, hak değil. Lakin bu talihe sahip olmuş şahıslar olarak bu durumu değiştirmenin elimizde olduğuna inancım tam. Bu husustaki hassasiyeti ve kapsamlı çalışmalarıyla bilinen bir kurumdan mezun olmak da bu sebeple bambaşka bir onur” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı