Kocaeli, Boccia Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yaptı

Büyükşehir’in ‘Ben De Varım’ projesi ile ev sahipliği yaptığı Petkim Boccia Türkiye Şampiyonasına Kağıtspor’lu özel gereksinimli 9 sporcu Kocaeli’yi temsil etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirdiği Petkim Boccia Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yaptı. İlimizden katılan 9 sporcu ile birlikte toplamda 120 tekerlekli sandalyeli sporcu turnuvada yer aldı. Eleme usulü ile bireysel ve çiftler kategorisinde gerçekleşen müsabakalara Türkiye’nin pek çok farklı ilinden sporcular katılım sağladı.

14 İLDEN KATILIM SAĞLANDI

İlimizden Kağıtspor’lu 9 özel gereksinimli sporcunun katıldığı şampiyona Başiskele Spor Salonunda gerçekleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Ben De Varım’ projesi kapsamında ev sahipliği yaptığı, özel gereksinimli bireylere rehabilite ve müsabık sporcu yetiştirme amacıyla gerçekleşen organizasyonda 14 ilden engelli spor kulüpleri, dernekler ve ferdi sporcular hazır bulundu.

KAĞITSPORDAN 9 SPORCU KATILDI

‘Ben De Varım’ projesi ile Büyükşehir’in sosyal hizmetlerine kayıtlı müsküler distrofi, serebral palsi, omirilik felci tanısı tanısı konulmuş ilimizde ikamet eden 645 kişiden Boccia branşı kriterlerine uygunluğu olan 21 kişiye ulaşıldı. Aralarından 9 kişinin sınıflandırma çalışması fizyoterapist tarafından sağlandı. Geriye kalan 12 kişinin de alanında uzman fizyoterapist tarafından sınıflandırması devam ediyor. Sınıflandırılması yapılan özel gereksinimli bireyler, bu doğrultuda İzmit, Gölcük ve Gebze ilçelerinde gerçekleştirilecek olan boccia branşı spor faaliyetlerine başlayacak. Kağıtspor’dan şampiyonaya Yavuz Acar, Yavuz Akçay, Havva Alyurt, Osman Üzmez, Fatma İnan, Necmiye Dolu, Bilal Eser, Murat Uğural, Sabiha Erdal katıldı.

ÇİFTLERDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ KAĞITSPOR

Organizasyonda çiftler kategorisinde Yavuz Acar ve Havva Alyurt, Türkiye birincisi olarak Kocaeli’yi gururlandırdı. Tek erkeklerde Yavuz Acar, tek bayanlarda Sabiha Erdal derece aldı. Çocuklarının ‘Ben de varım’ spor projesine katılmasını isteyen veliler, 153 numaralı Çağrı merkezini arayarak kayıt oluşturabiliyor.

İlk kategoride dereceye girenler;

BC3 kategorisi tek erkeklerde Türkiye 1.’si Öner Bozbıyık (Kayseri)

BC3 kategorisi tek erkeklerde Türkiye 2.’si Yavuz Acar( Kağıtspor)

BC3 kategorisi tek erkeklerde Türkiye 3.’sü Ersoy Türk (Kayseri)

BC3 kategorisinde bayanlarda Türkiye 1.’ si Havva Alyurt (Kağıtspor)

BC3 kategorisinde bayanlarda Türkiye 2.’si Fulya Vural (Samsun Atakum)

BC3 kategorisinde bayanlarda Türkiye 3.’sü Cansu Arapoğlu (İzmir Gaziemir)

BC3 kategorisi çiftlerde Türkiye 1.’si Havva Alyurt ve Yavuz Acar (Kağıtspor)

BC3 kategorisi çiftlerde Türkiye 2.’si Fulya Vural ve Emre Vural (Samsun )

BC3 kategorisinde çiftlerde Türkiye 3.’sü Ersoy Turp ve Fatma Kuval (Kayseri)

İkinci kategoride dereceye girenler;

BC4 kategorisinde bayanlarda Türkiye 1.’si Atike Gürbüzer (İstanbul Bağcılar)

BC4 kategorisinde bayanlarda Türkiye 2.’si Rabianur Poyraz (Kayseri)

BC4 kategorisinde bayanlarda Türkiye 3.’sü Sabiha Erdal (Kağıtspor)