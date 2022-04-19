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Ana Sayfa Spor 19 Nisan 2022 19 Görüntüleme

Kocaeli Büyükşehir, güreşte Türkiye Şampiyonu

Kocaeli Büyükşehir, güreşte Türkiye Şampiyonu

Afyon’da gerçekleştirilen U-11 ve U-13 Türkiye Güreş Şampiyonası 1476 sporcu ve 246 takımın katılımları ile düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor U13 Güreş takımı, 112 puanla Türkiye Şampiyonu oldu.

MAVİ BEYAZLILAR U-13’TE TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan önemli şampiyonada mavi beyazlı kafile 246 takım arasından 112 puan toplayarak açık ara Türkiye Şampiyonu oldu. Kocaeli Büyükşehirli güreşçileri, 76 puanla Çorum Belediye, 62 puanla İstanbul Büyükşehir ve 61 puanla Antalya Büyükşehir takip etti.

MAVİ BEYAZLILARA TEBRİK YAĞMURU

Şampiyonanın sonunda üst düzey performans sergileyen sporcu ve takımlar kürsüye çağrılarak ödüllerini aldı. Afyon Valisi Gökmen Çiçek tarafından tebrik edilen sporcular elde ettikleri başarılardan dolayı büyük sevinç yaşadı. Kente döndüklerinde ise branş yöneticileri Muhammed Feyzi Karabıyık tarafından SEKASEM’de karşılanarak tebrik edilen mavi beyazlı kafile kulüp müzesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

U-11 VE U-13 KATEGORİLERİ

Şampiyonada mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu güreşçilerin elde ettiği önemli dereceler şöyle oldu:

U-11’de Derece Yapan Sporcular; 41 kg Osman Yıldız 2., 52 kg Sami Yüce 3.

U-13’te Derece Yapan Sporcular; 41kg İbrahim Balta 2., 52 kg Muhammet Şehit Yavuz 5., 57 kg Oğuzhan Yıldırım 2., 62 kg Abdulaziz Sayro 3., 68 kg Rahman Emre Koparan 3., 78 kg Emirhan Serbest 5.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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