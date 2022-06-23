Kocaeli Çukurbağ’da kazı çalışmaları sürüyor

Kocaeli’de İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kayıp Şehir Nikomedia’nın dünya mirasına kazandırılması adına Çukurbağ Kazı Alanı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.KOCAELİ (İGFA) – İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Büyük Roma İmparatorluğu’nun başkenti Nikomedia’nın gün yüzüne çıkması adına öncülük ettiği Çukurbağ kazılarını yerinde inceledi.

Jeoradar taramaları sonrası belirlenen açma alanlarını Bilimsel Kazı Danışmanı ve Nikomedia Kazıları İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Tuna Şare Ağtürk ile birlikte gezen Başkan Hürriyet, çalışmaların çok profesyonelce ilerlediğini kaydetti.

“Biz bu projeye gerçekten çok inanıyor ve destekliyoruz” diyen Başkan Hürriyet, “Doç. Dr. Tuna Şare Ağtürk hocamızla yola çıktığımızdan bu yana Bakanlık protokolünden itibaren profesyonel olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kazıları hızlı ama bir o kadar da profesyonelce yürütmeye gayret ediyoruz” dedi.

Aktif olarak 2 buçuk haftadır kazılar yapıldığına dikkati çeken Hürriyet, “Bu kazılar öncesinde üniversiteden değerli hocalarımızın katkılarıyla yapılan jeoradar taramaları bize kazıyı kısaltacak ve profesyonelce ilerletecek çok önemli veriler vermişi. O veriler ışığında Çukurbağ’ın kentimize katacağı bu muhteşem değeri ortaya çıkarmak için yolumuza azimle devam ediyoruz” diye konuştu.