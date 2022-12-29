Kocaeli ulusal ve uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapıyor

KOCAELİ (İGFA) – Son zamanlarda düzenlediği ulusal ve uluslararası spor şampiyonaları ile dikkatleri üzerine çeken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yılın son ulusal spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Ümit-Genç-U21 ve Para Karate Şampiyonası nefesleri kesiyor. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda kıyasıya rekabetin yaşandığı organizasyonda 57 ilden 380 kulüpten 786’sı kadın 864’ü erkek olmak üzere yaşları 14-21 arasında değişen toplam bin 650 sporcu altın madalya için ter döküyor. 30 Aralık Cuma günü sona erecek şampiyonada 3 yaş grubunda karateciler altı tatamide 16’sı altın olmak üzere toplam 64 madalya için mücadele ediyor.

TÜRKİYE ÜMİT-GENÇ-U21 VE PARA KARATE ŞAMPİYONASI

Türkiye Ümit-Genç-U21 ve Para Karate Şampiyonası’nın açılış seremonisinde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Şehrimizde ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyor, sporun tüm branşlarına destekler sunuyoruz. Organizasyonda mücadele eden tüm sporcularımıza başarılar diliyor, tatamide üstün gayret gösteren kardeşlerimi kutluyorum” dedi. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz ise ev sahipliği dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Türkiye Ümit-Genç-U21 ve Para Karate Şampiyonası’nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen töreni Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak’ın yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz ile yönetim kurulu üyeleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaeli Karate İl Temsilcimiz Soner Açıkyol, spor insanları, sporseverler ve sporcular takip etti. Sporcuların tören yürüyüşü ile başlayan açılış seremonisi, İstiklâl Marşımızın okunması akabinde açılış konuşmaları ve müsabakalarda derece yapan sporculara madalya takdimleriyle son buldu.