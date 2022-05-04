Kocaeli yaza görsel şölenle girecek

Büyükşehir, 27 adet cadde, 9 adet kavşak ve 8 adet üstgeçitte görsel aydınlatma çalışmalarına başladı. İlk etapta 167 aydınlatma direği dikildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarla kentin önemli caddelerini dekoratif led ışıklı aydınlatma direkleriyle donatıyor. Vatandaşlar aydınlatılan caddelerde güvenle ulaşım sağlarken aynı zamanda görsel güzelliğin tadını da çıkarıyor. Büyükşehir ekipleri, belirlenen caddeleri yaz aylarına hazırlamak için çalışmaları hummalı bir şekilde sürdürüyor.

27 CADDE, 9 KAVŞAK VE 8 ÜSTGEÇİTTE

Büyükşehir, Kocaeli geneli görsel aydınlatmalar projesi kapsamında, cadde, kavşak ve köprülerde çalışmalara başladı. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 27 adet cadde, 9 adet kavşak ve 8 adet üstgeçitte görsel aydınlatma çalışmaları planlanıyor.

İLK ETAPTA 167 DİREK DİKİLDİ

Proje kapsamında ilk etapta İzmit İnönü, Leyla Atakan ve Bağdat caddelerinde çalışmalara başlandı. Büyükşehir, Bağdat Caddesinde 71, Leyla Atakan Caddesinde 32 ve İnönü Caddesi’nde Devlet Hastanesi’nden Cumhuriyet Parkı’na kadar 64 direk dikti. Cumhuriyet Parkı’ndan Kolorduya kadar olan mesafede ise 54 adet direk daha kısa sürede dikilip tamamlanacak. İlk etap çalışmalarından sonra planlamaya göre cadde, kavşak ve üstgeçitlerde çalışmalara devam edilecek.

CUMHURİYET BULVARI’NA GOBO PROJEKTÖR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi diğer yandan kentin prestijini artıracak sistemleri de kuruyor. İzmit’e prestij katan Cumhuriyet Bulvarı’nı Kocaeli’ye kazandıran Büyükşehir, bulvara en gelişmiş teknoloji gobo projektör sistemi kurdu. Sistem ile belirli alanlarda yola Büyükşehir’in logosu, yapılacak etkinlikler, önemli günlerde mesajlar gibi yansımalar yapılıyor.