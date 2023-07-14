Kocaeli'de 4 yılda 18,7 milyar TL'lik eser

Kocaeli Büyükşehir Belediye BaşkanıTahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi’nin 4 yılda Kocaeli’ne kazandırılan eser ve hizmetlerini kamuoyu ile paylaştı.

KOCAELİ (İGFA) – Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 31 Mart 2019 yerel seçimlerden bu yana geçen 4 yılda kente kazandırılan eser ve hizmetleri geniş katılımlı bir toplantıyla kamuoyu ile paylaştı.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde “Yerli Yerinde Hizmet ve Eser Dolu 4 Yıl” sloganıyla gerçekleşen toplantıda tamamlanan ve yapımı hızla devam eden proje ve eserleri 14 konu başlığı altında anlatan Başkan Büyükakın, 4 yıllık dönemde 18 milyar 760 milyon 548 bin 314 TL tutarında bin 297 eser ve hizmeti hayata geçirdiklerini söyledi.

ESER DOLU 4 YIL

Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Kadir Durmuş, Lastik İş Genel Başkanı Alaattin Sarı, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, meclis üyeleri, daire başkanları, muhtarlar, Esnaf Odaları, Sivil Toplum Kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşlar katıldı. Ayrıca programa gazetelerin genel yayın yönetmenleri, köşe yazarları ve basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. Başkan Büyükakın, eser ve hizmetlerinin yer aldığı sunumu “Yerli Yerinde Hizmet ve Eser Dolu 4 Yıl” başlığı altında örneklerle anlattı.

“Yerli Yerinde Hizmet ve Eser Dolu 4 Yıl” sloganıyla gerçekleşen programda konuşan Başkan Büyükakın, belediyenin bir emanet makamı olduğunu belirterek, milletin bir kuruşunu zayi etmediklerini söyledi.

Başkan Büyükakın negatif gündemlerle şehrin yorulmaması gerektiğini dile getirdi.

4 yılda hiçbir polemiğin içinde olunmadığını söyleyen Başkan Büyükakın, belediyenin polemik değil hizmet yeri olduğunu vurguladı.

“BORÇLU DEĞİL GÜÇLÜ BELEDİYE”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin borçla ilgili endişesi kalmadığını vurgulayan Başkan Büyükakın, “ Borçlu değil, güçlü belediyeyiz” dedi. Bugüne kadar 18.7 milyarlık bir yatırımın gerçekleştiğini anlatan Başkan Büyükakın, 1297 tane eser ve hizmetin hayata geçtiğini aktardı. Başkan Büyükakın, “Yerli yerinde 4 yıldır hizmet yapmaya devam ediyoruz. Hizmet ve proje üretme kapasitesi en güçlü belediyeyiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İGFA