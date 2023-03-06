Kocaeli'de iki yeni üst geçit

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 Evler ve Çenesuyu’nda bulunan 2 eski üstgeçit yerine asansörlü üstgeçitler yapılıyor.

KOCAELİ (İGFA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından D-100 Karayolu’nun Derince 60 Evler ve Çenesuyu mevkilerinde bulunan 2 eski üstgeçidin yıkılarak yerine asansörlü yeni çelik yaya üstgeçidi yapılması çalışmaları hızla ilerliyor.

Çenesuyu yaya üstgeçidinin kuzey temel dolgu imalatı yapılırken, 60 Evler yaya üstgeçidinin güney temel katran badana imalatları yapıldı.

Çenesuyu ve 60 Evler yaya üstgeçitlerinin kuzey, orta ve güney temel kolon ve perde beton imalatları yapıldı. Her iki üstgeçidinde çelik kolon imalatları tamamlandı.

Yaşlı ve engelli vatandaşların kullanımına uygun olarak yapılacak üstgeçitlerin tamamlanması sonrası eski köprülerin yıkımı gerçekleştirilecek.

60 Evler ve Çenesuyu’nda bulunan 2 eski üstgeçidin yapım çalışmaları kapsamında; 220 ton her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla inşaat yapılması, 4 adet 1000 kg 13 kişi panoromik makine dairesiz çift girişli anti vandalizm grup 2 standartlarında engelli asansörü planlanıyor. Yaşlı, hasta, engelli gibi birçok vatandaşın hastaneye ulaşımlarında büyük kolaylık sağlayacak engelli asansörlü yeni üstgeçit için çalışmalar hummalı bir şekilde sürdürülüyor.

Kaynak : İGFA