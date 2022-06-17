Kocaeli’de Trafik Eğitim Parkı’nda ilk ders Başkan’dan

Türkiye’nin sayılı trafik eğitim merkezlerinden biri olan Kocaeli Trafik Eğitim Parkı’nda ilk ders Başkan Büyükakın tarafından verildi.KOCAELİ (İGFA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Kocaeli Trafik Eğitim Parkı’nda ilk dersi Başkan Büyükakın verdi.

Türkiye’nin sayılı trafik eğitim merkezleri arasında yer alan tesis, ilk ve ortaöğrenimde eğitim gören öğrencilere trafik bilincini eğlenceli bir şekilde vermeyi hedefliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın verdiği ilk derse Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Derince Yunus Emre İlköğretim Okulu öğrencileri ve veliler katıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE ORTAK PROJE

Öğrencilere trafikte bilinmesi gereken temel kuralları hatırlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik bilincini artırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Başkan Büyükakın, “İçişleri Bakanlığımızla ortak yürüttüğümüz bir proje. Bakanlık can ve mal kaybının önüne geçilmesi için ciddi bir farkındalık çalışması yürütüyor” dedi. Parkurlarda trafikle ilgili temel eğitimleri vermeyi amaçladıklarını belirten Büyükakın, “Gerçek dünyanın yapay bir örneğini oluşturduk. Yaparak ve yaşayarak öğreniyorlar. Çocuklarımızın erken yaşlarda hem kendi güvenliklerini hem de trafik güvenliğinin farkına varmalarını amaçlıyoruz. Sadece çocuklarımızın değil ailelerinin de bilinçlendiği bir park burası” diye konuştu.