Kocaeli'de yaya güvenliğinde LED’li sistem devrede

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi LED’li yaya sistemini kentin bazı noktalarında devreye aldı. Yayaya geçiş üstünlüğü sağlayan sistem ilerleyen süreçte kent genelinde yaygınlaşacak

KOCAELİ (İGFA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaya geçidi bulunan kavşaklarda sürücü ve yayaları daha etkin şekilde uyarmak amacıyla üretilen LED’li yaya kaldırım sistemini devreye aldı.

Buna göre Büyükşehir ekipleri, LED’li zemin yaya kaldırım taşlarının imalatlarını sinyalize kavşaklarda yaya geçiş güzergâhlarının başlangıç ve bitiş noktaları üzerine gerçekleştirdi. Yayaların karşıdan karşıya geçişlerinde trafik güvenliğini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla devreye alınan sistem, okul bölgeleri, yoğun trafik alanları veya diğer bölgelerde yaşanabilecek olası kazaların önüne geçecek. LED’li Zemin Yaya Sistemi bağlı olduğu yaya grupları ile aynı renk ve sürede yanıyor.

SİSTEM NELERDE DEVREDE?

Ulaşım Dairesi Başkanlığı; Orduevi, Gültepe, Demokrasi ve Eren Camii bölgesinde bulunan sinyalize kavşaklarında LED’li zemin yaya sisteminin imalat çalışmalarını tamamlayarak devreye aldı. Bu sistem ile birlikte yayalar, trafik ışığı direklerinin yanına monte edilen butona basması sonucunda yanan yeşil ışık ile birlikte karşıdan karşıya geçebiliyor. Büyükşehir, kent genelinde yaya yoğunluğunun fazla olduğu sinyalize kavşaklarda LED’li zemin yaya sistemi uygulama çalışmalarına devam edecek. Yayalara güvenli alan yaratan sistem, görsel konfor sağlaması ile de vatandaşın memnuniyetini kazanıyor.

Kaynak : İGFA