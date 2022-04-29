Koçtaş, Isparta’da İlk Mağazasını Açtı

Ev geliştirme perakendeciliğinin lideri Koçtaş, Isparta’daki ilk mağazasını hizmete açtı. Modern perakendecilik anlayışı ile tasarlanan Koçtaş’ın büyük formatlı mağazası, şehir merkezinde Ispartalılara hizmet verecek. Mağazanın açılışında konuşan Koçtaş Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Konuralp Dağlı: “47 ilde 260 mağazamızla müşterilerimize hizmet veriyor, dijital kanallarımız aracılığıyla da ürünlerimizi tüm Türkiye’ye ulaştırıyoruz. Ev geliştirme sektöründe en çok mağazası bulunan şirket konumumuzu da güçlendirerek sürdürüyoruz” dedi.

Ev geliştirme perakendeciliğinin lideri Koçtaş, büyük mağazaları ve mahalleli formatı Koçtaş Fix ile Türkiye’de yayılımına ara vermeden devam ediyor. 47 ilde mağazaları ile hizmet veren Koçtaş Isparta’daki ilk mağazasında, modern perakendecilik anlayışının tüm olanaklarını tüketicilerin hizmetine sunuyor.

Koçtaş Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Konuralp Dağlı, Isparta merkezde yer alan büyük formatlı Koçtaş mağazasının açılışında yaptığı konuşmada, Koçtaş’ın şehirdeki ilk mağazasını açmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek: “Koçtaş olarak Edirne’den Artvin’e, Sinop’tan Hatay’a kadar mağazalarımızla toplam 47 ilde hizmet verirken, dijital kanallarımızla da tüm Türkiye’ye ulaşıyoruz. Isparta’da ilk mağazamızı hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün ulaştığımız 216 Koçtaş Fix, 44 büyük formatlı olmak üzere toplam 260 mağazamız ile hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. 2022 yılında da ev geliştirme sektöründe en çok mağazası bulunan ve sektörün gelişimine öncülük eden lider şirket konumumuzu güçlendirerek sürdüreceğiz” dedi.

Koçtaş 2023 yılında 550 mağazaya ulaşmayı hedefliyor

Açtığı mağazalarıyla özellikle bulunduğu bölgenin insan kaynağından faydalanarak yerel istihdama katkı sağlamayı önemseyen Koçtaş, 2023 yılında mağaza sayısını daha da artırarak toplam 550 mağazaya ve buna paralel olarak çalışan sayısını da yaklaşık 7 bine çıkarmayı hedefliyor. Koçtaş bugün, Türkiye geneline yayılan mağazaları ve alanında uzman binlerce çalışanıyla sektöre yön veren, on binlerce ürün seçeneği ve sunduğu hizmetlerle tüketicinin kalbinde taht kuran, varlık amacı yaşamın olduğu her yeri geliştirmek ve güzelleştirmek olan lider bir marka konumda bulunuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı