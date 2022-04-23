KODA’dan 23 Nisan bağış çağrısı: Çocuğun iyi olması etrafındaki yetişkinlere bağlı

Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (KODA), 23 Nisan için yaptığı paylaşımlarda çocukluğun uzun bir yolculuk olduğunu ve bu yolda en büyük destekçilerinin de etrafındaki yetişkinler olduğunu söylüyor.

Dernek, köylerde okuyan çocukların daha iyi eğitime ulaşması için köy öğretmenlerini ve aileleri güçlendirecek eğitimler düzenliyor. Bu sayede çocukların bugünlerinin iyileşmesi ve daha güçlü bir gelecekleri olması amaçlanıyor.

Yola öğretmenlerle çıktılar, aralarına aileler de katıldı

2016 yılında kurulan KODA, köylerde okuyan çocukların eğitim hayatı boyunca en önemli ve uzun soluklu destekçisi olan öğretmenlerle yola çıktı. Köy öğretmenlerinin köylerde yalnızlık çekmesi, köyün koşullarına ilk atandığı zaman hakim olamaması, diğer meslektaşlarıyla iletişiminin daha az olması gibi sorunlara çözüm bulmak için çalışan KODA, öğretmenlere yönelik 4 ayrı faaliyet düzenliyor.

Öğretmenlerin kendi bölgelerindeki köy öğretmenleriyle bir araya gelerek eğitimler aldığı Öğretmen Toplulukları Programı, deneyimli köy öğretmenlerinin mesleğinin başındaki köy öğretmenlerine mentorluk desteği verdiği Köy Öğretmenleri El Ele Programı, öğretmenlerin “Müzik ve Hareket” ve “Pedagoji ve Öğrenme” alanlarında 2 yıl boyunca uzmanlık kazandığı Öğrenme Yolculukları Programı, yaz dönemi gerçekleştirilen 1 haftalık kamplardan oluşan ve köy öğretmenlerinin desteklendiği içeriklerden oluşan Temel Eğitim Programı KODA’nın öğretmenlerle yürüttüğü faaliyetler arasında yer alıyor.

Aynı zamanda henüz mesleğe adım atmamış, eğitim fakültelerinde okuyan öğretmen adaylarıyla “Köye İlk Adım” adındaki programını yürüten KODA, genç öğretmenleri daha atanmadan köydeki yaşama ve koşullara alıştırıyor.

KODA bu programlarla öğretmenleri güçlendirmeyi, bu sayede köylerdeki çocuklara daha iyi bir eğitim imkanı sunmayı amaçlıyor.

Ailelerin de köyde eğitim yolculuğunda çok önemli bir paydaş olduğunu söyleyen KODA, geçtiğimiz yıl başlattığı Kırsalda Aile Çalışmaları Programı ile köylerdeki aileleri de güçlendiriyor. Bursa ve Hatay’da yüz yüze, diğer şehirlerde telekonferans yoluyla gerçekleştirilen eğitimlerde köylerdeki anne-babalar çocuk gelişimi, çocuklarla iletişim, dijital araçların doğru kullanımı gibi konularda bilinçlenerek eğitim yolculuğunda çocuğu daha iyi destekleyebiliyorlar.

45 bin çocuğa ulaştılar, hedef köylerde okuyan tüm çocuklar

KODA bugüne kadar 4 binden fazla öğretmen ve öğretmen adayı, 600’den fazla anne ve baba sayesinde köylerde okuyan 45 binden fazla çocuğa ulaştı.

KODA, köylerdeki tüm çocuklara ulaşabilmek için 23 Nisan’da KODA’ya bağış yapma çağrısında bulundu. Derneğin internet sitesindeki IBAN numarasından veya kredi kartıyla Fonzip sayfasından derneğe bağış yapmak mümkün.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı