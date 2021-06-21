Komatsu orijinal parçalarında cazip avantajlar

İş ve maden makinaları üretiminde dünyanın başkan markası Komatsu’nun Türkiye Distribütörü Temsa İş Makinaları, satış sonrasında 2 avantajlı kampanya başlattı. İş makinalarına satış sonrasında da takviyesini kesmeyen müşterilerini tahlil ortağı Komatsu, hidrolik pompa revizyon modüllerinde 60’a varan indirim sunarken, orjinal zincir alımlarında maket armağan ediyor.

Ülkemizde distribütörlüğü Temsa İş Makinaları garantisiyle yürütülen Japon dünya devi Komatsu, iş makinası sahiplerine sunduğu tahlillerle alandaki makinalarının uzun yıllar birinci günkü gücü, performansı ve sağlamlığını en uygun fiyatlar ve kampanyalarla devam ettirmesi için müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor. Yalnızca bir satış değil birebir vakitte bir hizmet şirketi misyonu ile müşterilerine her vakit tahlil sunma bakış açısı ile faaliyetlerini sürdüren Temsa İş Makinaları bu çerçevede müşterilerine her vakit uygun fiyatlarla sunduğu yepyeni yedek modül kalitesi ve yetkili servis uzmanlığı ile sağlamlığı ve gücü ile öne çıkan Komatsu iş makinalarının birinci günkü performansını uzun yıllar devam ettirmesini sağlıyor.

“Aynı fiyata özgünü varsa haydi Komatsu’ya” sloganıyla hayata geçen hidrolik pompa revizyon kampanyası kapsamında, Komatsu Yetkili Servislerinden yılsonuna kadar PC200, PC300 ve PC400 ekskavatörlerinin hidrolik pompasını revizyona sokmak isteyen müşteriler yepyeni yedek kesimde 60’a varan indirimlerden yararlanabiliyor. Kampanya sayesinde Komatsu PC200, PC300 ve PC400 sahipleri avantajlı fiyatlarla, daha uzun yıllar özgün Komatsu kalitesi ile makinalarının üstün performanslarını koruyabilecekler.

Ayrıyeten yılsonuna kadar Komatsu yetkili servislerinde paletli Komatsu iş makinasının zincirini, Komatsu kalitesini taşıyan yepyeni zincirle yenileyen herkese PC210LC-10 maketi ikram ediliyor. Kampanya tüm Komatsu paletli iş makinası zincirlerini kapsıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı