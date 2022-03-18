Komili Zeytinyağı, Ayvalık’ta EBRD sponsorluğunda Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü’nü kuruyor

Bunge Gıda Türkiye ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında; Komili Zeytinyağı, EBRD’nin sponsorluğunda Ayvalık’ta kurulacak “Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü” için çalışmalarına başladı.

Bunge Gıda Türkiye ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında sürdürülebilirlik projeleri alanında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, EBRD sponsorluğunda kuruluş çalışmaları başlayan “Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü” Ayvalık’ta açılacak.

Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü; öncelikli olarak kadın zeytin çiftçileri yetiştirme, iklim dostu, sürdürülebilir ve verimli çiftçilik pratiklerini öğretme ve organik zeytin üretimini destekleme başta olmak üzere üç temel amaca hizmet edecek.

Toplumların gelişmesi ve daha başarılı olması için kadın emeğinin odağa alınması gerektiğine

sonuna kadar inanıyorum ve bu inançla; doğal olanı koruma yolunda kadın çiftçi ve çiftçi adaylarına destek olmak için kuracağımız “Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü” için çok heyecanlıyım diyen Bunge Türkiye Ülke Lideri Turgut Yeğenağa açıklamasında “Komili’de doğal olana sahip çıkmak ve doğal kalmasını sağlamak misyonu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 1878 yılından süre gelen deneyimimiz, bilgi birikimimiz ve uzmanlığımız ile ürettiğimiz en iyi kalite zeytinyağını sevenleriyle buluşturuyoruz. Şimdi de bir ilki daha hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz çünkü zeytinyağı ve kültürünün geleceği için uzun zamandır kurmayı çok istediğimiz enstitümüz artık hayata geçiyor. Bu çok önemli, çünkü bu enstitü kurulduğunda zeytin ağacı yetiştirme ve bakımı alanlarında, Ege Bölgesi’nde kadın çiftçilerimizin modern tarım tekniklerine erişimleri artacak, en üst seviye bilgi birikimine sahip eğitmenlerden alacakları eğitimler ile hali hazırda mevcut olan bilgilerine bilgi katabilecekler. Bu enstitünün bir diğer önemli misyonu da tüm dünyada mücadele ettiğimiz iklim krizi konusunda tek çıkar yolumuz olacağını düşündüğüm; sürdürülebilir ve iklim dostu tarıma yönelme yolunda bilimin ışığında adımlar atacak olmasıdır. Ayrıca enstitümüzde organik zeytin yetiştiriciliği ve üretimi konusunda da çalışmalar hayata geçireceğiz. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi uluslararası önemli bir kuruluşun yanımızda olması da çok değerli. Kuruluş çalışmalarını büyük bir inanç ve heyecanla başladığımız Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü’nün ülkemizin geleceği için önemli çalışmalara imza atmasını diler, EBRD başta olmak üzere Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü’ne emeği geçen ve geçecek olan herkese teşekkür ederim” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı