Komtaş ve BI Technology güçlerini birleştiriyor

Günümüzde data, şirketler için en bedelli varlık, adeta en öncelikli hammadde haline geldi. Dataların verimli yönetilmesi kritik ehemmiyet arz ederken, en faal formda kullanılması ve analitik yetkinliklerle bilgi ve içgörüye dönüştürülmesi de şirketlerin sürdürülebilirliğinde kilit bir rol oynuyor. Bu kapsamda yapılan işbirlikleri sürerken, kıymetli bir atılım iş zekası alanındaki yetkinliğiyle öne çıkan yerli teknoloji şirketi BI Technology’yi satın alan Türkiye’nin öncü data ve analitik ekosistemlerinden Komtaş’tan geldi. 30 yılı aşkın müddettir faaliyet gösteren Komtaş’ın bilgi idare ve yönetişimi, bilgi ambarı, ileri analitik, yapay zeka, güvenlik analitiği, risk analitiği üzere birçok alanda sunduğu uçtan uca teknoloji, tahlil ve hizmetlerin ortasına, BI Technology’nin iş zekası tahlillerinin de eklendiği duyuruldu. BI Technology, Komtaş ekosisteminde iş zekası alanında, datayı iş ünitelerinin hizmetine sunan, son kullanıcı arayüzlerine odaklı bir tecrübeyle pazarda yer almaktadır.

“Bütünsel bir yaklaşımla hizmet sunulmasının önünü açacak”

Hususa ait açıklamada bulunan Komtaş İdare Konseyi Lideri ve Genel Müdürü Yüksel Çomak, “İş dünyasının değişen koşulları ve günümüzün gereksinimleri göz önüne alındığında, dijital dönüşümü bilgi ve analitik ekseninde yönetmek isteyen şirketlerin artık uçtan uca tüm hizmetleri tek noktadan temin etmeyi tercih ettiğini görüyoruz. Bu noktada iş zekası alanında 20 yılın üzerinde saha tecrübesi bulunan BI Technology, Komtaş ekosisteminde yer alan bilgi, analitik ve yapay zeka tahlillerinin tamamlayıcı bir kesimi olarak, büsbütün son kullanıcı arayüzlerine odaklı bir tecrübeyle pazara çıkıyor. BI Technology’nin Komtaş ekosistemine katılması; yüklü finans, güvenlik, sigorta, sıhhat, perakende, üretim, telekomünikasyon, medya, kamu, ulaşım ve BT kesimlerindeki müşterilerimize daha güçlü bir takımla ve bütünsel bir yaklaşımla hizmet sunulmasının önünü açacak” dedi.

BI Technology İdare Şurası Lideri Ruhver Barengi ise “Kuruluşumuzdan bu yana pazarda oluşturduğumuz iş ortakları ekosistemiyle birlikte hareket ediyoruz. Komtaş’ın DNA’sına çok uygun olan bu çalışma formu, birebir vakitte operasyonel ve stratejik manada da tamamlayıcı olacak.

Uçtan uca data ve analitik tahlilleri

BI Technology’yi bünyelerine katarak dijital dönüşüm seyahatinde bilgi ve analitik ekseninde uçtan uca hizmet sağlayan bir yapı haline geldiklerine de değinen Çomak, “Bu yaklaşımla özel kesim ve kamuda operasyonel verimliliği optimize etmeye, maliyetleri azaltmaya, riskleri en aza indirmeye ve rekabet avantajını yükseltmeye yönelik tahliller kurguluyoruz. Her müşterinin muhtaçlığı farklı olduğu için tahlillerimizi gereksinimi en düzgün karşılayacak formda her şirkete özel olarak tasarlama imkanımız bulunuyor. Bu noktada en yanlışsız teknolojiyi seçip, müşterimizin bugün içinde bulunduğu durumun ötesine geçerek, gelecekteki gereksinimlerini da kapsayacak stratejik bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Bu atakla 220 çalışan ve yüzlerce müşteriden oluşan bir portföyle daha sağlıklı ve süratli büyüyeceğimizi görüyoruz. Müşterilerimiz, BI Technology’nin Komtaş ekosistemine dahil olmasıyla iş zekası, bilgi, analitik ve yapay zeka alanlarında en uzman takım, eser çeşitliliği ve tahlil yelpazesi sunan bir grupla çalışma imkanına sahip olacak” dedi.” tabirlerini kullandı.

Hibya Haber Ajansı