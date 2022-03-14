Grup İmera Konseri 19 Mart Cumartesi Akşamı Gerçekleştirilecek

Grup İmera Konseri 19 Mart Cumartesi Akşamı Gerçekleştirilecek

 Sevilen müzik grubu İmera, 19 Mart Cumartesi akşamı Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen halk konser
Ana Sayfa Ekonomi 14 Mart 2022 18 Görüntüleme

“Kömürden Enerji Üretmek için Zeytinlikler Feda Edilemez!”

“Kömürden Enerji Üretmek için Zeytinlikler Feda Edilemez!”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik ile zeytinlik alanlarda kömür başta olmak üzere madenlerin aranmasının yolunu açan yönetmeliğe bir eleştiri de Windbaba’dan geldi.

Rüzgâr enerjisi sektöründe Türkiye’nin ilk online eğitim ve belgelendirme platformu olan Windbaba’nın Yenilenebilir Enerji Danışmanı Dr. Ömer Emre Orhan; tüm gelişmiş ülkelerin kömür kaynaklı enerji üretiminden hızla uzaklaştıklarına dikkat çekerek, “Bugün bir ton zeytinyağımız 3 bin 100 dolar değere ulaşırken, bir ton linyit kömürü 75 dolara alıcı bulabiliyor. Arada 41 kat seviyesinde kıyas bile kabul etmeyecek katma değer farkı var.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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