Konak, Türkiye’ye örnek olacak

Konak Belediyesi’nin, İzgekoop ve Kaya Vargel Geri Dönüşüm firmasıyla başlattığı, geçimlerini ambalaj ve kağıt atıklarını toplayarak sağlayan sokak emekçilerini tek bir çatı altında toplayacak projesi, düzenlenen törenle hayata geçti. CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Veli Ağbaba’nın katıldığı törenle start alan proje Türkiye’ye örnek gösterildi. Sokak emekçilerinin sosyal haklarını savunan, üniforma ve yeni araçlara kavuşturan, emeklerinin karşılığını almalarına olanak tanıyan projeyi tanıtan Başkan Batur, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da dediği gibi, her zaman önce garibanların, alın terini dökenlerin yanındayız. Bu proje başarılı olduğunda sırf İzmir’e değil, Türkiye’ye örnek olacak” dedi.

Konak Belediyesi’nin, İzmir Sokak Toplayıcıları Geri Dönüşüm İşletme Kooperatifi (İzgekoop) ve Kaya Vargel Geri Dönüşüm firmasıyla birlikte imzaladığı protokolün ardından, Türkiye’de öncü olacak proje, düzenlenen törenle start aldı. Kağıt toplayarak geçimlerini sağlayan sokak emekçilerini tek bir çatı altında toplayacak ve sosyal haklarını güvence altına alacak projenin başlangıcı için düzenlenen törene ev sahibi Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP İşçi Sendikaları, Esnaf – Sanatkar ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP Muğla 24. Dönem Milletvekili ve TÜLOV Başkanı Nurettin Demir, İzmir Sokak Toplayıcıları Geri Dönüşüm İşletme Kooperatifi (İZGEKOOP) Başkanı Sedat Komas, Kaya Vargel Geri Dönüşüm Sistemleri Ltd. Şti yöneticileri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve projeye dahil olan sokak emekçileri katıldı. İşçiler Caddesi’ndeki Altay Tesisleri Top Sahası’nın yanında bulunan ambalaj atığı ara depolama tesisinde düzenlenen törende, sokak emekçilerine daha hijyenik koşullarda ve düzenli çalışmalarını sağlayacak yeni araç ve tek tip üniformaları da teslim edildi. Törende konuşan Başkan Batur, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da dediği gibi, her zaman önce garibanların, alın terini dökenlerin yanındayız. Bu proje başarılı olduğunda sırf İzmir’e değil, Türkiye’ye örnek olacak. Türkiye’de de bu sistem denenecek. Biz ilklerin, projeleri ilk olarak hayata geçiren bir belediye olmaktan her zaman gurur duyuyoruz” dedi.

Batur: Belediye güvenceniz olacak

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sadece Konak için değil İzmir ve Türkiye için de çok önemli bir projenin başlangıcında olduklarını söyledi. İzmir’de en fazla sokak emekçisinin Konak’ta olduğuna dikkat çeken Başkan Batur, disiplinli bir şekilde ve hep birlikte projeyi hayata geçireceklerini ifade etti. Konak Belediyesi’nin her zaman yanlarında olacağını dile getiren Batur şöyle konuştu:

“Sokak toplayıcısı deniyor ama ben Sayın Genel Başkanımızın tabiriyle ‘Sokağın Emekçileri’ diyorum. Sokağın emekçilerisiniz siz. Bu kentte yaklaşık 5 bine yakın sokak emekçisi var. En fazla sokak emekçisinin olduğu ilçe de Konak ilçemiz. Size ekmeğinizin peşindesiniz. İzgekoop ve diğer kurumlarla bir araya gelerek sizlerin daha iyi daha iyi şartlarda çalışmanızı, sosyal güvencenizin olmasını, yaptığınız işin bir disiplin altına alınmasını amaçlıyoruz. Konak Belediyesi sizlerin arkanızda olacak. Bu kentin daha yaşanır bir kent olması için bu işi başarmak mecburiyetindeyiz. Sizlere güveniyorum. Sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Emeğinizin karşılığını en güzel şekilde alacaksınız. Kimseden korkmayın, kimseden çekinmeyin. Biz belediye olarak sizin arkanızdayız.”

“Her zaman garibanın yanında olacağız”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, sokak emekçileri ve onların sorunlarına verdiği öneme dikkat çeken Başkan Batur, konuşmasının devamında, “Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bu konuya, tüm Türkiye genelinde çok önem veriyor. Sizlere çok önem veriyor. Şu anda Türkiye’de, sokak emekçilerine gerekli önemi veren tek genel başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Geçtiğimiz günlerde ‘Kemal kardeşiniz, her şeyden önce garibanların yanındadır. Alın teri dökenlerin yanındadır’ demişti. Biz de önderimiz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin arkasındayız. Biz de her zaman garibanın yanında olacağız, garibanı ezdirmeyeceğiz” dedi.

“Gurur duyuyoruz”

Başkan Batur, projenin İzmir’e ve Türkiye’ye örnek olacağını vurgulayarak bu projeyi başlatmaktan gurur duyduklarını dile getirdi. Emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Başkan Batur konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Sizlere güveniyorum. Bu proje başarılı olursa sırf İzmir’e değil, Türkiye’ye örnek olacak. Türkiye’de de bu sistem denenecek. Biz, projeleri ilk olarak hayata geçiren bir belediye olmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Çalışma arkadaşlarımıza, bu işin bu noktaya gelmesine emek veren arkadaşlarıma, bu işin karar alma noktasında yine her zaman olduğu gibi desteklerini sunan çok değerli meclis üyesi arkadaşlarıma, muhtar kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bugün, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Seyit Torun aramızda. Bu konuya çok önem verdiğini biliyorum. Özellikle programımıza katılıp, yerinde görmek istediler. Yine, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Veli Ağbaba da bizimle. Bize vakit ayırdıkları için, aramızda oldukları için, bu güzel günümüzü paylaştıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Garibanların yanında olmaya devam edeceğiz.”

Ağbaba: Emeklerinizin önünde saygıyla eğiliyorum.

CHP İşçi Sendikaları, Esnaf – Sanatkar ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye’de 6 milyonun üzerinde güvencesiz çalışan insan olduğunu dile getirdi. Bu insanların, toplumun, ülkeyi yönetenlerin ya da siyasetçilerin birçoğunun haberinin olmadığı, görmezden geldiği bir kesim olduğuna dikkat çeken Ağbaba, bu kesimin hem sesinin çıkmasını hem de görünür olmasını sağlayan tek kişinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğuna dikkat çekti. Ağbaba, “Siz çalışıyorsunuz ama kaydınız yok, güvenceniz yok, sigortanız yok, hiçbir şeyiniz yok. Maalesef bazı kesimler tarafından da önyargıyla bakılan bir kesimsiniz. Sokak emekçileri, ekmeklerini taştan çıkarıyorlar, kutsal bir iş yapıyorlar, çoluk çocuklarını çok zor koşullarda iş yaparak geçindirmeye çalışıyorlar. Emeklerinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Bütün emekçi kardeşlerimizin emeklerinin önünde saygıyla eğiliyorum” sözleriyle emeğin değerini vurguladı.

“Güvencesiz kesimlerin güvencesiyiz”

Güvencesiz çalışan tüm emekçilerin güvencesi olduklarını ve iktidara geldiklerinde sosyal güvencenin olduğu bir düzeni getirmenin boyunlarının borcu olduğunu belirten Ağbaba sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sadece siz değil, Türkiye’de 6 milyonun üzerinde sokak emekçisi var. Simitçi var; varlar ama yoklar. Kestaneci var, ayakkabı boyacısı var, sokak müzisyeni var… ‘Toz bezi değil emekçiyiz’ diyen, evlere temizliğe giden bir milyona yakın kadın emekçi var, 900 bin motokurye var. Bu emekçilerin hepsinin sesini ilk defa, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu duyurdu. 1 milyona yakın apartman görevlisi, kapıcı kardeşlerimiz var. Onların sorunlarını da Türkiye Cumhuriyeti’nde Kemal Kılıçdaroğlu dile getirdi. Amacımız, iktidara dostlarımızla geldiğimiz zaman ve İnşallah Genel Başkanımızı da Cumhurbaşkanı yaptığımız zaman, bu güvencesiz kesimleri güvenceli kılmak olacak. Güvencesiz kesimlerin güvencesi olmak, ekmeklerini kazanırken yarın düşünmek zorunda olmadıkları, emeklilik hakkını elde edecekleri bir düzeni yapmak bizim boynumuzun borcu. Fakir fukaraya, ekmeklerini taştan çıkaranlara boynumuzun borcu.”

“Gariban dostu, gariban babası Abdül Batur Başkan”

Başkan Batur’a gariban dostu, gariban babası sözleriyle hitap eden Ağbaba, Türkiye’de bir ilki hayata geçirdiklerini ifade etti ve sözlerini, “Sizin devlete yükünüz yok. Siz, devlete yük olmadığınız gibi devletin de yükünü paylaşıyorsunuz. Ayrıca Türkiye’de bir ilki yapıyoruz. Umarım Türkiye’ye de örnek olur. İzmir’in gariban dostu, gariban babası Abdül Batur Başkanımızı ve meclis üyelerini de kutlamak istiyorum. Çağdaş, modern, önyargıların olmadığı bir işkolu yaratıyor ve disiplin, düzen getiriyor. Huzurlarınızda teşekkür ediyorum” diyerek noktaladı.

Torun: Batur, İzmir’in kalbi Konak’ın her bir köşesini ilmek ilmek işliyor

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını ileterek başladı. Konak’ın İzmir’in kalbi olduğunu ve İzmir’in ortasında parladığını söyleyen Torun, Konak’ın tecrübeli ve kentin her köşesini ilmek ilmek işleyen bir belediye başkanına sahip olduğunu ifade ettiği konuşmasında Başkan Batur’u ve tüm CHP’li belediye başkanlarını şu sözlerle kutladı:

“İzmir’in kalbi Konak. Konak’ın da çok tecrübeli ve başarılı bir belediye başkanı var. Zamanını en iyi şekilde kullanarak, kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek, her bir köşesini ilmek ilmek işliyor ve her geçen gün de Konak, İzmir’in ortasında parlıyor. Ben Konak Belediye Başkanımıza ve diğer belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çünkü onlar, her türlü baskıya, dayatmaya rağmen; ülkeyi yönetenlerin kamu kaynaklarını onlara vermemesine rağmen, ellerindeki kaynağı en iyi şekilde kullanarak hizmet veriyorlar. Hiçbir bakanlık onlara ne proje, ne araç desteği verir. Hiçbir banka kredi vermez, hatta İller Bankası teminat mektubu bile vermez. Ama onlar bunu hiçbir şekilde sorun etmeden çalışıyorlar, çabalıyorlar ve her geçen gün vatandaşın sorunlarını çözüyorlar. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Konak Belediye Başkanımızın şahsında, bütün belediye başkanlarımızı kutluyorum.”

“Türkiye, Konak’ı örnek alacak”

Sokak emekçilerinin çok önemli bir iş gerçekleştirdiğini ifade eden Seyit Torun, aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağladıklarını dile getirdi. Tüm Türkiye’nin Konak’ta hayata geçirilen projeyi örnek alacağını vurgulayan Torun konuşmasına şöyle devam etti:

“Bugün çok önemli bir proje hayata geçiyor. Sizler, şehrin ekonomisine çok önemli bir katkıda bulunuyorsunuz. Bu, basit bir iş değil, arkadaşlar. Gerçekten çok emek isteyen bir iş. Ayazda, soğukta, güneşte, her şartta atıkları topluyorsunuz, ekonomiye kazandırıyorsunuz. Katma değer yaratan bir sektör oluşturuyorsunuz. Bu her anlamda ‘kazan – kazan’ olayı. Hem evinize ekmeğinizi alın terinizle götürüyorsunuz, hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyorsunuz. Eskiden çöp diye nitelendirilen bu atıklar şimdi, ekonomik değeri olan materyaller. Bunların bu şeklide ayrıştırılması çok kıymetli, çok önemli. Bu proje, az önce belediye başkanımızın ifade ettiği gibi, burada başarılı olduğunda, siz Türkiye’ye örnek olmuş olacaksınız. Bazı belediyelerimiz açıkçası buna benzer projeler uygulamaya çalıştı ama sürdürülebilir olmadı. Ama siz, Konak’ta, bu projeyi başardığınızda, Türkiye burayı örnek alacak, bütün belediyeler burayı örnek alacak ve bu işin nasıl yapıldığını da sizler izah etmiş olacaksınız. Hepinizi gönülden kutluyorum.”

Sokak emekçilerinden teşekkür

Proje kapsamında çalışacak tüm sokak emekçileri adına söz alan İZGEKOOP Başkanı Sedat Komas da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a destekleri için teşekkür ederek, “Öncelikle kooperatif olarak, bu projenin arkasında durduğu için Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na çok çok teşekkür ediyoruz. Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur’un destekleriyle bu projeyi hayata geçirdik. Kendisine çok çok teşekkür ederim. Abdül Başkanımızın hayali olan bir projedir. Biz sokak toplayıcıları olarak tek dileğimiz bizim yanımızda olmasıydı. Kendisi bizim babamız gibi her zaman yanımızdadır” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı