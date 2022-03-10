Konak’ın U-13 Kız Futbol Takımı Türkiye Finalinde

23 Nisan Futbol Turnuvası kapsamında Türkiye finaline yükselen Konak Belediyespor U-13 Kız Futbol Takımı, Türkiye Şampiyonası’nda İzmir’i temsil edecek.

Konak Belediyespor’un altyapı takımlarından U-13 Kız Futbol Takımı, İzmir Şampiyonu oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaklığıyla düzenlenen “Mahallede Maç Var” 23 Nisan Futbol Turnuvası kapsamında mücadele eden takım, tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye Şampiyonası’nda İzmir’i temsil etmeye hak kazandı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da Teknik Direktör Varol Karul, Spor Müdürü İsmail Karşı, Belediye Meclis üyesi Cumhur Ter ve Belediye Başkan Yardımcısı Asker Güneş ile birlikte takım oyuncularını makamında konuk ederek final sevinçlerine ortak oldu. Heyecan ve mutlulukları gözlerinden okunan genç sporcular Başkan Batur’la birlikte galibiyet pastası kesti. Başkan Batur, “Kız Futbol takımımız İzmir’i Süper Lig’de temsil ediyor. U-13 takımımız da ablalarının izinden giderek göğsümüzü kabartan başarılarla bize büyük gurur yaşatıyorlar. Hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Hepsi pırıl pırıl, hepsi çok yetenekli. Türkiye finalinde de galip gelerek şampiyon olacaklarına yürekten inanıyorum. Şampiyon takımımıza güvenimiz tam” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı